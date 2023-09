Torna la Giornata Nazionale del Biologo Professionista, un grande evento volto a promuovere la salute e la prevenzione primaria del cittadino, organizzato dall’Enpab, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi. A Genova la manifestazione sarà ospitata in piazza della Vittoria, dove i biologi professionisti offriranno consulenze gratuite sul proprio stato di salute, veri e propri check-up nutrizionali organizzati all’interno degli stand, indicazioni utili per tenere un corretto stile di vita, consigli preziosi su risparmio e sostenibilità ambientale. Saranno numerose inoltre le attività organizzate per i più piccoli.