Giornata del motociclista ad Arenzano, con benedizione moto, musica e giro tra riviera e alture

Appuntamento domenica 22 maggio 2022 con la "Giornata del motociclista" di Arenzano, organizzata dal Moto Club Don Bosco con il patrocinio dell'amministrazione comunale e della parrocchia dei Santi Nazario e Celso, in collaborazione con Janua Service, Honda e Janua Savona. Ci sarà spazio per benedizione delle moto, musica, e poi ovviamente il giro in moto tra costa e alture.

Si inizia alle 8 con la concentrazione dei motociclisti ad Arenzano in piazzale del Mare. Alle 9,30 benedizione delle moto.

Si parte con il "motogiro" alle 9,45 che passerà per Arenzano, Varazze, Savona corso Ricci, Santuario, Naso di Gatto, Pontinvrea, Giovo, Stella San Martino, Sanda, Celle e rientro ad Arenzano, in piazzale del Mare, per le 13.

Dalle 13 alle 14, buffet in piazza Calasetta. Durante la manifestazione, musiche della band "The original taste" e di Gigi Asfalto.

Alle 16, termine della manifestazione.

A Pontinvrea, presso il bar "Caffetteria da Andre e Cocco" distribuzione della focaccia offerta dal moto club. Bevande o caffè sono a carico dei partecipanti.

In base alle condizioni meteo o della viabilità, il percorso del motogiro potrà subire variazioni. I partecipanti dovranno seguire le indicazioni degli addetti e osservare tutte le norme del Codice della strada.