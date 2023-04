Giornata mondiale della Terra, conferenza alla Berio

Nuova Acropoli Genova, per celebrare la Giornata Mondiale della Terra indetta dall’ONU, organizza per venerdì 21 alle ore 17 presso la sala dei Chierici della Biblioteca Berio in via Del Seminario 16 una conferenza dal titolo: “ALLA TERRA!” Problemi, proposte e soluzioni per il mondo che soffre.

Per partecipare è consigliata la prenotazione al seguente link: www.bibliotechedigenova.it/evento/33300

Interverranno:

Dott. Matteo Campora – Assessore Ambiente comune di Genova

Prof. Loris Galli - docente Zoologia e Entomologia Università di Genova

Sig. Paolo Di Rosa - Presidente di Nuova Acropoli Genova

Dott. Carlo Frittoli – Libero professionista scrittore

La terra e il suo benessere, in realtà un argomento che è sempre stato centrale nell’azione sociale e continuativa promossa da Nuova Acropoli. Attraverso una formazione culturale dal risvolto concreto, i volontari risvegliano il proprio sentimento di appartenenza alla collettività ed al pianeta che ci ospita e conducono azioni costanti per garantirne il miglioramento. Sono diverse le aree verdi adottate dall’organizzazione, le pulizie ecologiche, le opere di riqualificazione urbanistica e naturalistica collezionate nel corso degli anni.

L’inquinamento dilagante, i cambiamenti climatici, le differenze economiche e sociali, ed altri scellerati comportamenti dell’Uomo, mettono a dura prova la tenuta dei sistemi naturali e la loro biodiversità. Tutti concordano nell’affermare che il nostro pianeta si trova di fronte ad una crisi che può diventare irreversibile. Con questa consapevolezza, è importante che ognuno di noi faccia la sua parte, partendo da piccoli gesti quotidiani che sommati tutti insieme possono essere la causa di un vero cambiamento. La conferenza, realizzata in occasione dalla Giornata Mondiale della Terra, propone di offrire un piccolo contributo di sensibilizzazione all’importante tematica. Una riflessione condivisa, accompagnata dal piacere di darsi da fare, sono lo stimolo per un cambiamento concreto per i nostri atteggiamenti e per l’ambiente nel quale viviamo.

Nuova Acropoli oltre a dedicarsi con costanza alla divulgazione della filosofia è impegnata attivamente anche nel settore del volontariato di Protezione Civile, nel cui ambito svolge regolare attività in convenzione col Comune di Genova. Fa parte del sistema regionale di protezione civile e organizza corsi di formazione al volontariato per i giovani favorendo una cultura del volontariato etico e pratico allo stesso tempo