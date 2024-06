Giornata mondiale del rifugiato, il circolo San Bernardo ospita SOS Mediterranee

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il circolo U.S. San Bernardo (via delle Grazie 40r) di Genova ospita giovedì 20 alle ore 19 la proiezione del docufilm Real people, cortometraggio girato da Olmo Parenti a bordo della nave Ocean Viking. L'evento è organizzato da SOS MEDITERANEE, organizzazione marittima umanitaria per il soccorso in mare che dal 2016 ha portato in salvo più di 40.300 persone ed è uno degli otto appuntamenti organizzati dalla onlus in giro per l'Italia (da Torino a Bari, da Milano a San Benedetto del Tronto) per celebrare le Giornata Mondiale del Rifugiato 2024 e sensibilizzare l’opinione pubblica grazie all’impegno dei gruppi locali di volontari e volontarie di terra, che saranno presenti al circolo U.S. San Bernardo per raccontare il lavoro di SOS MEDITERRANEE.

Negli ultimi dieci anni più di 23 mila persone sono morte nel Mediterraneo centrale cercando una via di fuga per scappare da guerre, fame e persecuzioni: Secondo l’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), il 2023 è stato uno degli anni più tragici, con più di 2.400 tra morti e dispersi; nel 2024 si contano purtroppo già quasi 800 vittime. Ogni giorno centinaia di vite umane sono messe in pericolo dal mancato rispetto di diritti fondamentali come quello alla protezione internazionale, dalla mancanza di vie di fuga legali e sicure e da accordi di esternalizzazione delle frontiere non rispettosi dei diritti umani. Quasi 7.500 persone, in soli 5 mesi quest’anno (e quasi 60.000 tra il 2022 e il 2023), sono state bloccate durante la loro fuga dalla Libia per essere riportate in quello in quello che i profughi stessi definiscono “l’inferno in terra”. In un contesto geo-politico di sempre maggiore complessità, con politiche nazionali ed europee sempre più cieche e insensibili davanti alle tragedie che si consumano in mare, SOS MEDITERRANEE ribadisce il proprio impegno in mare, per salvare e proteggere, e a terra, per testimoniare.