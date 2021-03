20 marzo: la commemorazione delle vittime della mafia è online

Sabato 20 marzo è la 26esima Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, e anche a Genova è organizzata un'iniziativa per non dimenticare.

In particolare, in diretta sulle pagine Facebook Goodmorning Genova e Libera Liguria ci sarà la lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia. Una staffetta di memoria che collegherà luoghi di cultura della città e della provincia. A leggere il lungo elenco, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo della cultura, associazioni, sindacati, cooperative.

Tutte le iniziative, in osservanza delle norme dell’ultimo Dpcm del 2 marzo 2021 e del Decreto Legge del 13 marzo 2021, si svolgeranno in assenza di pubblico e a porte chiuse.

Si parte alle 9,30 con l'inizio della diretta e i contributi dalla rete di Libera. Alle 10,20 collegamento con il Teatro Nazionale di Genova, dal foyer del teatro Ivo Chiesa. Alle 10,30, inizio della staffetta di lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie.

La staffetta di memoria passerà per Teatro della Tosse, stabilimento ArcelorMittal, Dopolavoro Ferroviario di Genova, Palazzo Ducale, Parco di Villa Rocca, Teatro Nazionale di Genova.

Conducono Giovanni Giaccone e Andrea Macario.