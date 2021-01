La Giornata della Memoria 2021 del Teatro Nazionale di Genova

Mercoledì 27 gennaio, alle ore 11.30, nell’ambito del progetto “Teatro in classe”, Giorgio Scaramuzzino, autore e protagonista di Razza di Italiani! dialoga in diretta con gli studenti sui temi affrontati nello spettacolo.

L’Italia durante la Shoah ha avuto una responsabilità inoppugnabile: il 15 luglio del 1938 sul “Giornale d’Italia” viene pubblicato il “Manifesto della Razza”, che fissa i punti fondamentali della politica fascista in difesa della “razza italiana”. Senza dimenticare che fra il 1943 e il 1945 molti ebrei italiani vengono catturati e deportati con la complicità di alcuni loro connazionali.

Lo spettacolo di Scaramuzzino, di cui verranno mostrati alcuni momenti, scava nella storia, rintracciando le testimonianze di vittime e carnefici, per tentare di capire il contesto in cui nel nostro Paese dilagò l’ostilità nei confronti degli ebrei che diede origine a odio e persecuzioni.

Giovedì 28 gennaio alle ore 21, in streaming su Facebook e YouTube, il direttore del Teatro Nazionale di Genova Davide Livermore dialoga con il giornalista Gad Lerner sul senso della parola memoria in un’epoca in cui vengono a mancare, anno dopo anno, i testimoni diretti di grandi avvenimenti storici come la Resistenza o l’Olocausto.

Il Teatro è da sempre uno straordinario strumento di indagine sull’uomo. Per questo la conversazione partirà da una citazione shakespeariana. Che altro vedi nel buio e nell’abisso del tempo? - chiede l’anziano Prospero a sua figlia Miranda, nel primo atto de “La tempesta”. È una domanda cruciale, che arriva sino a noi. Come guardare al passato e cosa cercare nel passato? Come stimolare le nuove generazioni a conoscere il patrimonio della Storia? Il meraviglioso e terribile abisso del tempo può essere una risorsa eccezionale per leggere il presente e costruire una prospettiva verso il futuro.

L’appuntamento è inserito nelle manifestazioni promosse da Prefettura, Comune di Genova, Regione Liguria, dalla Comunità Ebraica di Genova e dall’ILSREC Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’età Contemporanea “R. Ricci” in occasione della Giornata della memoria 2021.

Entrambi gli appuntamenti possono essere seguiti collegandosi alla pagina del Facebook Teatro Nazionale di Genova (anche se non si è iscritti a Facebook). La conversazione tra Gad Lerner e Davide Livermore sarà disponibile anche sul canale YouTube del Teatro Nazionale di Genova.