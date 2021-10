"Giornata dell'equilibrio" a villa Durazzo Pallavicini tra slackline e stonebalancing

Gratis per chi acquista il biglietto d'ingresso

Prezzo Gratis per chi acquista il biglietto d'ingresso

Domenica 17 ottobre a partire dalle 10 a Villa Durazzo Pallavicini si apre la Giornata dell'Equilibrio, con professionisti di slackline e laboratorio di stonebalancing sullo sfondo del magnifico Lago Grande e dell'incantevole vegetazione del Parco.

I visitatori potranno vivere una giornata magica all'insegna del divertimento, che gli permetterà di imparare due discipline che ben interpretano il significato del Parco, mettersi alla prova per raggiungere la piena conoscenza di sé.

La slackline (simile al funambulismo) e lo stonebalancing (l'arte di mettere le pietre in equilibrio) sembrano molto diversi, ma entrambi richiedono voglia di mettersi in gioco e passione, come insegneranno i maestri.

L'evento è particolarmente consigliato alle famiglie ed è gratis per chi acquista il ticket d'ingresso al Parco.

Per maggiori informazioni:

info@villadurazzopallavicini.it

+39 0108531544 / +39 3938830842

