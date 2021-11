Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: i principali eventi a Genova

Dall'informazione alla sensibilizzazione, dagli spettacoli alle mostre: Genova si anima di iniziative in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Andiamo a vedere insieme allora quali sono i principali eventi previsti per questo giorno speciale, dedicato a contrastare ogni forma di violenza di genere (l'agenda completa è raggiungibile qui).

Gli eventi del Comune e delle associazioni

Giovedì previsti diversi eventi, tra spettacolo, informazione, riflessione e prevenzione, per sostenere la causa contro la violenza sulle donne con il contributo del Comune di Genova e delle associazioni del territorio. Scopri di più

"ReSisters!" per il centro antiviolenza

Mercoledì sera alla Claque speciale serata a sostegno del Centro Antiviolenza Mascherona a cura di Lilith Festival & Label: spazio allo spettacolo "Donne Coraggiose", e poi al concerto di Yada e alla mostra "Profonda pelle". Scopri di più

#100donnevestitedirosso: i flash mob

Giovedì in giro per Genova si terranno tre flash mob ideati dall'ambasciatrice Unicef Alessia Cotta Ramusino, per stimolare la partecipazione dei cittadini. Scopri di più

Filo diretto con Asl 3

Giovedì dalle 10 alle 12 filo diretto telefonico con lo specialista Alessandro Rollero, direttore S.C. Medicina d’Urgenza del Villa Scassi, sarà disponibile per ascolto e supporto, nel massimo rispetto della privacy (010 849 2543). Scopri di più

Gli eventi del Festival dell'Eccellenza al Femminile

Spazio particolare riservato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne tra incontri ("Doppio Taglio"), teatro e spettacoli ("La Mite" e "Il Testamento"). Scopri di più

Le iniziative della Polizia di Stato

Giovedì in piazza De Ferrari "Qui non c'è posto per la violenza", con un bus dedicato alla divulgazione di messaggi sul tema e operatori della polizia pronti a fornire informazioni e ad ascoltare testimonianze di vittime che hanno paura di denunciare. Scopri di più

"Quando la violenza viaggia in rete": l'incontro

Giovedì incontro organizzato dalla Cisl Liguria in collaborazione con Siulp, con interventi di sindacati, Alessandra Volpe, consigliera di parità della Città Metropolitana, ed Emanuela Mortari, giornalista e scrittrice. Scopri di più

La Lanterna si illumina di rosso

Giovedì al tramonto la Lanterna di Genova si illuminerà di rosso per la sensibilizzare sul tema della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Leggi di più