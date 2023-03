Giornata dei diritti della donna, ricco calendario di appuntamenti a Genova

Incontri e riflessioni attorno all’8 marzo: a Palazzo Tursi, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, è stato presentato il programma degli eventi e delle manifestazioni che si svolgeranno a Genova e in tutti i Municipi, dal 4 al 26 marzo. Trentaquattro appuntamenti, organizzati dal Comune di Genova e dai Municipi in collaborazione con le biblioteche civiche, i centri polisportivi, le Proloco, le compagnie teatrali, le associazioni culturali e i centri antiviolenza del territorio.

L’iniziativa di quest’anno è dedicata a tutte le donne che nel mondo hanno lottato e lottano per i diritti, e alle donne di Genova che hanno saputo, e potuto, lasciare un’impronta nella storia della città.

Il calendario è ricchissimo di eventi: dall’incontro “Donne e lavoro, dialoghi sul futuro” previsto l’8 marzo, nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a partire dalle 17, allo spettacolo teatrale dedicato a Teresa Mattei e alla Costituzione, agli incontri sulla “Normativa internazionale sulla tutela delle donne”; l’inaugurazione della panchina rossa dedicata alle donne iraniane, la conferenza sulle “Donne del Ponente nella storia” e quella sulle “Donne nella toponomastica delle vie del Municipio Levante”. E poi ancora spettacoli teatrali tra cui “Fantaghirò, fiaba per bambini in cui una principessa salva il suo regno” e “Donna Odissea: l’Odissea vista dalle donne”; spettacoli di danza, un focus sulla violenza di genere, il trofeo “Piccole donne”, mostre fotografiche e numerose presentazioni di libri.

«La giornata internazionale dei diritti della donna – ha spiegato l’assessore alle Pari opportunità Francesca Corso – non ha lo scopo di festeggiare le donne, ma di favorire una riflessione sul tema della parità di genere. Il percorso storico di questa ricorrenza fu caratterizzato dalle manifestazioni operaie, dalle battaglie politiche per il voto alle donne, da rivendicazioni e scioperi per i propri diritti. Oggi la parità è sancita costituzionalmente, ma sappiamo di essere ancora lontane da una piena parità di sostanza. L’8 marzo – continua – è una giornata di impegno, dunque, con cui vogliamo celebrare le donne che sono riuscite a conquistare diritti oggi per noi scontati. L’obiettivo, nel predisporre questo intenso programma di eventi, è stato quello di promuovere iniziative che valorizzassero il contributo delle donne, sia nella vita quotidiana che nel mondo delle professioni, delle istituzioni, della cultura, del volontariato, perché il mondo delle donne è molto più ricco e variegato di quello che ci viene rappresentato dai mezzi di comunicazione, dalla scuola e dalla famiglia. Con queste iniziative vogliamo dare un nostro contributo per evidenziare soprattutto agli occhi dei giovanissimi come il ruolo delle donne sia importante e decisivo nella costruzione di una comunità più inclusiva e coesa dove il rispetto della persona sia sempre al primo posto”.

Calendario eventi

Sabato 4 marzo

Ore 20.30 - Spettacolo “IL DISCORSO DI CHICCHI: TERESA MATTEI ALLA COSTITUENTE”

con Alessia Donadio - Teatro TiQu

Ore 21.15 - Spettacolo teatrale “LE BELLE DI NOTTE” - Con Susanna Gozzetti e Cecilia Vecchio

Teatro Sipario Strappato, Arenzano

Martedì 7 marzo

Ore 17 - Incontro con DONNE INSIEME LEVANTE “DONNE AL CENTRO”

A cura del Centro “Per Non Subire Violenza”, Oratorio San Erasmo, Genova Quinto

Ore 17 - Convegno “LA NORMATIVA INTERNAZIONALE SULLA TUTELA DELLA DONNA”

A cura di C. Inchingolo, Auditorium ex Manifattura Tabacchi, Sestri P. – Municipio VI

Ore 18.30 - MURO DELLE BAMBOLE - A cura di Wall of Dolls Happening Night, Piazza De Ferrari

Ore 20.30 - Spettacolo “UN’ULTIMA COSA” - Di e con Concita De Gregorio

Teatro Duse – Replica l’8 marzo

Mercoledì 8 marzo

Ore 10 - INAUGURAZIONE DELLA PANCHINA ROSSA DEDICATA ALLE DONNE IRANIANE

Giardini Baltimora, Municipio 1

Ore 10 - “FESTA DELLA DONNA. LO SPORT: BAMBINI E BAMBINE”

Organizzato da Asd Zena Runners - Ex mercato di corso Sardegna, Municipio III

Ore 11 - INTERVENTO DEL CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA

Ex mercato di corso Sardegna, Municipio III

Ore 16 - Conferenza “DONNE DEL PONENTE NELLA STORIA”

A cura di G. Casanova, F. Bruzzone, Associazione culturale Ianua temporis, L. Fontana

Biblioteca Benzi, Voltri – Municipio VII

Ore 16 - “TI RACCONTO LA DONNA CON PAROLE E DANZA” - A cura di Jarret Centro Studi Danza

Ex mercato di corso Sardegna, Municipio III

Ore 17 - Incontro “DONNE E LAVORO, DIALOGHI SUL FUTURO”

Salone di Rappresentanza Palazzo Tursi

Ore 17 - Conferenza: “SUOR BLANDINA: DA CICAGNA, FRA LE DONNE CHE CONQUISTARONO IL WEST ED OTTENNERO IL VOTO“. Relatrice: Prof. Donatella Aurili Ruggero.

Presentazione opuscolo: “LE DONNE NELLA TOPONOMASTICA DELLE VIE DEL MUNICIPIO LEVANTE

Presentazione progetto Soroptimist International d’Italia “CAMMINARE SU SCARPE DIVERSE PER LA PARITÀ DI GENERE: UN INVITO ALLE DONNE AD INDOSSARE DUE SCARPE DIVERSE COME SIMBOLO DI DISUGUAGLIANZA”.

Sala del Museo Garibaldino, via Sartorio 1, Quarto – Municipio IX

Ore 17 - Presentazione libro di Caterina Grisanzio “PISTOLE CARICHE: IMMAGINI E STEREOTIPI NELLA PUBBLICITA' IN UN'OTTICA DI GENERE”

A cura del Centro “Per Non Subire Violenza”

Ore 17 - Concerto “(S)OGGETTO DONNA“ IN FAVORE DELLA FIGURA FEMMINILE

Villa Bombrini, Cornigliano, Municipio VI

Ore 17.30 - Conferenza “DEL SEGNO DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE” - Con l'arma dei Carabinieri, la psicologa Chiara Urci, Sadia Sharmin, l’avvocato Gabriella de Filippis, Chiara Panero - Via Mascherpa 34R, Municipio VIII

Ore 17.30 - Presentazione libro “LA PAROLA E I SUOI RACCONTI” di M. Veladiano

A cura del Centro “Per Non Subire Violenza”

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, Piazza di San Cosimo

Ore 18 - Mostra fotografica “IL RUMORE DEL SILENZIO” – Ore 20:30 Vernissage

Sede Wall of Dolls Liguria e Pro Loco Maris - Via Aurora 8R, Boccadasse, Municipio VIII

Ore 18 - Premiazione Concorso Letterario “ADESSO PARLIAMO NOI” aperto il 25.11.2022

Municipio Bolzaneto, Municipio V

Ore 21 - Spettacolo “MADAME KOLLONTAJ” - scritto e diretto da Mirco Bonomi.

Produzione Teatro dell’Ortica - La Claque del Teatro della Tosse

Ore 21 - SEI DONNE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO - Di e con Gabriella Greison

Teatro Sociale di Camogli

Giovedì 9 marzo

Ore 16 - Incontro: “GENOVA AL FEMMINILE NELLA STORIA”

Biblioteca Lercari, Municipio III

Ore 20 - Sfilata solidale con gli abiti della campagna WALL OF DOLLS MILANO Marzo 2022

Centro Polisportivo Vita, via Riboli, 20 - Municipio VIII

Venerdì 10 marzo

Ore 16.30 - “RINASCERE COME UNA FENICE” e contest fotografico per le donne del Municipio per realizzare un calendario a favore delle associazioni del territorio - Auditorium Municipio IV

Ore 20.30 - Spettacolo “AREM – Agenzia Recupero Eventi Mancanti - Regia di Elena Dragonetti

Teatro TiQu

Sabato 11 marzo

Ore 18.30 - Spettacolo “ARREDAMENTI INTERNI: PEZZI SCELTI DAL DENTRO AL FUORI”

Con le attrici del Centro “Per Non Subire Violenza” - Teatro Dell’Ortica

Ore 20.30 - Spettacolo “DONNA ODISSEA - L’ODISSEA VISTA DALLE DONNE”

Regia di I. M. Loi e E. Porzio - Teatro Instabile

Ore 21 - Spettacolo “DONNE IN' CANTO - SPETTACOLO AL FEMMINILE” - Teatro Govi

Ore 21.15 - Spettacolo “ISOLE CONTROCORRENTE - URSULA E ADA, DONNE TRA VENTOTENE E L'EUROPA” - Regia A. Tancredi. Teatro Sipario Strappato, Arenzano

Domenica 12 marzo

Intera giornata - TROFEO PICCOLE DONNE - A cura del Centro Antiviolenza Mascherona

Piscine “Lago Figoi”, Municipio VI

Ore 15 - PERCORSO STORICO-CULTURALE “LE MADDALENE” - Organizzato da Genova Dreams

Partenza da Palazzo Tursi - arrivo Porta Siberia. Municipio I

Ore 17.30 - Spettacolo “FANTAGHIRÒ - FIABA PER BAMBINI IN CUI UNA PRINCIPESSA SALVA IL SUO REGNO” - Testi e regia di I. M. Loi e E. Porzio. Teatro Instabile

Lunedì 13 marzo

Ore 09 - Convegno “L’AMORE È LIBERTÀ: AMARSI, FARSI AMARE E AMARE”

A cura di Wall of Dolls Liguria, Ordine Professioni Infermieristiche, GAIA.

Centro Polisportivo Vita, Via Riboli 20 – Municipio VIII

Da mercoledì 15 a venerdì 17 marzo

Intera giornata - “GHOST LADIES”: mostra fotografica dell'artista Corrado Rossi

Palazzo Fieschi, Sestri Ponente – Municipio VI

Domenica 26 marzo

Ore 17 - Presentazione libro “LA CASA RIFUGIO A INDIRIZZO SEGRETO- 20 ANNI A GENOVA”

A cura di Chiara Panero e Paola Toni – Centro “Per Non Subire Violenza”.

ANPI Nervi – Municipio IX