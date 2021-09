Giornata dei Sentieri Liguri: tutte le iniziative per il 26 settembre (e non solo)

Sostenere il rilancio del versante green della Liguria, tramite un vasto programma di percorsi strutturati outdoor, con cui si toccheranno punti paesaggistici di rilievo, le antiche rotte, la tradizione, sconfinando nella cultura, con veri e propri viaggi nella storia e nella letteratura. Sono questi gli obiettivi caratterizzanti della quinta Giornata dei Sentieri Liguri, domenica 26 settembre, un grande evento per tutta la regione realizzato in pieno spirito di condivisione e di cooperazione tra settori, istituzioni, associazioni e volontari. Il progetto si regge infatti su un accordo operativo tra Club Alpino Italiano, Gruppo regionale Liguria e Regione Liguria, con la collaborazione di Federparchi e del Sistema regionale delle Aree protette, della Federazione Italiana Escursionismo (FIE) e delle Guide Ambientali ed Escursionistiche (GAE).

La quinta Giornata dei Sentieri Liguri prevede attività esperienziali di diversi livelli di difficoltà, con accesso prevalentemente gratuito, riuscendo a intercettare le esigenze e le aspettative di tutti, dai più esperti a chi si affaccia per le prime volte al mondo del trekking. La Giornata dei Sentieri Liguri 2021 interesserà svariati Comuni da Ponente a Levante e gli Enti Parco (Alpi Liguri, Antola, Aveto, del Beigua, di Portofino, Piana Crixia, Bric Tana, di Montemarcello Magra Vara), che hanno già è realizzato diversi appuntamenti di avvicendamento con ottimo riscontro ed interesse.

Le escursioni previste

L’elenco completo delle escursioni con i relativi dettagli è disponibile nella sezione dedicata “Giornata dei Sentieri Liguri” accessibile dal sito web www.beactiveliguria.it/it/beactive/a-piedi/giornata-dei-sentieri-liguri.html, ideato e progettato dall’Agenzia per la promozione turistica “In Liguria”, in collaborazione con Liguria Digitale.

In caso di allerta meteo rossa o arancione le escursioni sono annullate o rinviate a data da destinarsi. In caso di allerta meteo gialla, consultare il sito di Arpal o contattare gli organizzatori.

Ecco le escursioni previste:

Anello Monte Rocca Bruna - Cai sezione Bolzaneto

Le dimore nobiliari della Val di Vara – escursione con visita a palazzo Vinciguerra - Cai sezione La Spezia

Escursione ad anello con partenza e arrivo Genova - Prato - Cai sezione Varazze

Lago dei Gulli nel torrente Erro - Cai sezione Varazze

La natura intorno! Escursione alla “Cappella del 16” - Serinus sentiero naturalistico

5 Giornata dei Sentieri liguri – San Desiderio – Pomà - Cooperativa Sport Service Family S.S.D. a.r.l. in collaborazione con F.I.E. comitato Ligure

Alassio Experience – passeggiate storico naturalistiche e trekking - Comune di Alassio

Dal Bosco al Castello - Comune di Campoligure

Pirati a Deiva Marina - Comune di Deiva Marina

Erli e la Via del sale – Avventura lungo il fiume Neva - Comune di Erli, Pro Loco Val Nera

Finale Natura: escursione panoramica a Capo Noli - Comune di Finale Ligure, Centro di Educazione Ambientale “Finale Natura”

Ma che posto è Lavagna? - Comune di Lavagna e Pietre Parlanti

Sentieri nella storia: andar per cartiere - Comune di Mele, associazione InGe, Pro Loco di Mele

Antico sentiero dal Centro Storico di Quiliano fino all’Alta Via dei Monti Liguri - Comune di Quiliano

L’Anello di Rezzo e i suoi Ponti - Comune di Rezzo e Odv I Sentieri della Giara

Sulle righe di Italo Calvino - Escursione letteraria al Passo della Mezzaluna - Parco Alpi Liguri

Escursione guidata dal Lago delle Lame al Monte Aiona - Parco Aveto

Mostra Patate dal Mondo Edizione 2021 - Parco Aveto

I belvedere del Parco - Parco di Portofino

Alla conquista dei calanchi e del Bric dei Rossani - Parco Bric Tana e Comune di Millesimo

Giri in giro nel Golfo dell'Isola - Comuni di Bergeggi, Noli, Spotorno, Vezzi, Portio

Dal Colle di Praglia al monte Penello - Cai Sezione Sestri Ponente

Sui sentieri napoleonici - Parco del Beigua

Museo del Bosco al Lago delle Lame - Parco Aveto

Le antiche vie dell'alpeggio - Parco Antola

Da Riva Trigoso a Moneglia - Comune di Sestri Levante e Cai sezione di Chiavari

In cammino sul sentiero della Sfinge - Comune di Deiva Marina

Anello cultural-escursionistico - Comune di Ameglia in collaborazione con l'ente parco Montemarcello Magra Vara

Carovana Dantesca - Parco Antola

Lungo il fiume Magra - Parco di Montemarcello Magra e Vara

Trekking spirituale al Monastero di Santa Croce del Corvo... sulle orme di Dante - Parco di Montemarcello Magra e Vara

Anello dell'Isola Palmaria - Parco di Montemarcello Magra e Vara in collaborazione con il Parco Naturale Regionale di Portovenere

Sulle righe di Vittorio Sereni - Parco di Montemarcello Magra e Vara

Camminata sul sentiero Chichizola - Comune di Coreglia Ligure e sezione Cai Rapallo

Il magico mondo delle erbe - Consorzio OD Una Montagna di Accoglienza nel Parco

Valbisagno tra sacro e profano, da S. Eusebio al Forte Ratti - Agael

Sentiero Madonna dei Partigiani - Usp Scarponi Pontedecimo

Da Sanremo a Taggia, non solo trekking - Cai sezioni di Imperia, Sanremo, Bordighera

Giornata sul campo: come si segnano i cantieri - Aps Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli dal 1883

Nel cuore di Lovari - Aps Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli dal 1883

Camminata d'autunno - Cai sezione Sampierdarena

Una Liguria da camminare

“Regione Liguria è protagonista di una nuova pianificazione e valorizzazione delle aree interne, dei nostri crinali e vette, che ha mostrato ottimi risultati nell’estate. Proseguiamo in un’ottica di ottimizzazione e di custodia del territorio - spiega il vice presidente e assessore regionale all’Escursionismo, allo Sviluppo dell’entroterra, ai Parchi e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – sostenendo eventi come questo e il lavoro di personale altamente specializzato, migliorando la qualità dell’offerta, la sicurezza e la manutenzione dei sentieri. La ‘Giornata dei Sentieri’ porta sotto i riflettori dell’ampio pubblico, e non solo dei tecnici e degli appassionati grazie al ricchissimo programma, la peculiare bellezza della Liguria, ancor più apprezzabile se unita ai ritmi del trekking o della camminata, sempre più praticata anche da neofiti, tanta è la voglia di libertà e di ripartenza. Per questo sono state implementate le attività di sensibilizzazione, divulgazione e prevenzione sia per profili esperti sia per il livello base”.

“La 5^ Giornata dei Sentieri liguri in programma domenica 26 settembre – aggiunge il coordinatore Liguria Federparchi Europarc Roberto Costa- vede impegnata Federparchi, insieme con tutti gli enti gestori delle aree protette regionali e nazionali della Liguria, in una stretta collaborazione e sinergia con Regione Liguria, CAI e FIE. Scopo dell'iniziativa è in particolare quello di promuovere, attraverso la frequentazione guidata, informata e responsabile della capillare Rete Escursionistica Ligure (REL), la conoscenza e la valorizzazione del prezioso patrimonio naturale, culturale e storico di cui le aree protette di Federparchi Liguria sono attente custodi e divulgatrici”.

In questa direzione si inserisce anche la nuova sinergia tra lo “Sportello della Montagna” e quello regionale “Liguria Informa” di piazza De Ferrari, come dalla convenzione rinnovata il 3 agosto scorso tra Regione e CAI Liguria per il monitoraggio, per la promozione della rete escursionistica primaria e per il rafforzamento della coordinazione regionale tra i diversi soggetti che operano sul territorio. Una collaborazione che va a suggellare ulteriormente il lavoro quotidiano di tutte le associazioni liguri nella diffusione delle pratiche e dei valori legati alla montagna e ai nostri crinali.

“Inauguriamo il primo periodo sperimentale sino alla fine di ottobre con la presenza fissa della geografa Mariacristina Bruzzone dello Sportello della Montagna tutti i giovedì mattina dalle 9 alle 12 al Point di Liguria Informa (per informazioni scrivere a infosportellomontagna@cailiguria.it) che rimoduleremo in base alle presenze e al feedback degli utenti– aggiunge il presidente regionale del CAI Roberto Manfredi – L’iniziativa dimostra l’importanza del coinvolgimento dei potenziali utenti sia nelle attività informative sia nello studio e nella difesa delle nostre montagne, come palesa quotidianamente chi presta attività di volontariato per il presidio del territorio. Siamo aperti come sempre alla massima sinergia, che porta necessariamente ad ottimi risultati come rivela lo stesso programma della Giornata dei Sentieri 2021, mai così cospicuo e diversificato, grazie a tutti i soggetti interessati, pubblici e privati”.