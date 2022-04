Giornata della Danza: l'evento “non stop” dedicato alla Sesta Arte

Come ricorda Annalisa Spadolini, coordinatore del Nucleo tecnico operativo del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica, “Musica è scuola!”: seguendo tale invito, in collaborazione con Fondazione Teatro Carlo Felice – Genova Liceo Coreutico P. Gobetti - Bussotti Opera Ballet Accademia Nazionale di Danza-Roma, USR Liguria il 29 aprile dalle 10 propone un evento “non stop” dedicato alla Sesta Arte, la Danza. In particolare, l’evento è nato per ricordare la recente scomparsa del Maestro Sylvano Bussotti, grande compositore e Accademico di Santa Cecilia (https://www.sylvanobussotti.org/).

L’evento coglie a pieno gli intenti del Piano delle Arti del MI, volto a promuovere tutte le attitudini degli studenti e a potenziarne le competenze artistiche e culturali, ed è aperto a Dirigenti Scolastici, docenti e alunni delle scuole ma anche a tutti gli appassionati di danza.

Il programma

La prima parte dalle 9.00 alle 10.30 aprirà coi saluti del dirigente del Teatro Carlo Felice, di Alessandro Clavarino e della Direttrice dell’Accademia della danza, con un intervento di eccezione da parte del M.° Giuseppe Picone, étoile internazionale. Le alunne del liceo coreutico Gobetti si esibiranno in live a distanza, mentre Danila Blasi (direttrice di Pindoc), Elvira Bonfanti e Claudia Trisoglio Parodi, ideatrice dell’evento, parleranno di didattica della danza.

La seconda parte, dalle 11 alle 13, sarà dedicata alla Presentazione delle attività svolte dalle scuole partecipanti all’iniziativa “Emotional Storytelling” (proiezione di video, narrazione di emozioni ecc.).

Nella terza parte, dalle 15 alle 17 parteciperanno il maestro Stefano Giannetti, coreografo internazionale, i Conservatorii della Spezia e Genova in ricordo del M.° Sylvano Bussotti, M.° Rocco Quaglia e la prof.ssa Sandra Fuciarelli.

L’evento si concluderà con la Presentazione degli elaborati del Liceo Coreutico P. Gobetti in ricordo del M.° Sylvano Bussotti.

Si potrà assistere all’iniziativa collegandosi al link https://www.eftliguria.edu.it/GiornataDanza/

“Occorre riprendere - dice il dirigente Alessandro Clavarino - le fila delle attività consuete, degli appuntamenti consolidati. La danza è piena libertà di espressione all'interno di regole ben precise e questo il senso stesso della Scuola, del trovarsi in un’aula, dell’appartenere ad una classe ad un gruppo di coetanei.”