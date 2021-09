Fiab propone venerdì 17 settembre, per l’ottavo anno consecutivo, la Giornata Nazionale Bike To Work: un giorno in cui tutti sono invitati a provare (almeno una volta) a precorrere in bicicletta il tragitto casa-lavoro, per rendersi conto quanto questa scelta possa facilmente diventare un’abitudine quotidiana a beneficio della propria salute e a tutela dell’ambiente.

A Genova un motivo in più per recarsi al lavoro o a scuola in bici questo venerdì sarà dato dal premio riservato ai ciclisti urbani: un campanello, elemento necessario e obbligatorio per la sicurezza.

“Riteniamo che chi sceglie la bici meriti un premio e quest’anno abbiamo pensato di donare un bel campanello di alluminio ai ciclisti che si presenteranno in bici presso il nostro presidio in piazza de Ferrari dalle 7,30 alle 19” ha dichiarato Romolo Solari Presidente di FIAB Genova.

Con l’occasione i volontari Fiab, riconoscibili dal gilet giallo, distribuiremo anche il manuale sul ciclismo urbano che riporta tutta la normativa che un ciclista deve conoscere nonché consigli, suggerimenti, notizie necessari per pedalare in sicurezza a divertendosi. Si potrà poi anche aderire all'associazione già per l'anno 2022 essendo così subito assicurati per la responsabilità civile del ciclista.

Iniziativa Bike To Work si svolge nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità (SEM) con il patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comune di Genova.

Il presidente Solari ricorda che a partire dalla SEM e fino al 12 ottobre i ciclisti genovesi sono invitati a compilare il sondaggio sull’uso della bici in città che si trova al link https://www.sondaggio-online.com/s/uso_bici_genova

A livello nazionale proprio nel bike to work day del 17 settembre è in programma alle ore 18, il convegno online dal titolo “La bicicletta come opportunità per territori e aziende” durante il quale verrà presentata la certificazione Azienda Bike Friendly FIAB. Maggiori dettagli sulla certificazione si possono reperire sul sito https://fiabitalia.it/progetto/certificazioneazienda/.