Giornata del Ben Essere a Campomorone: buone pratiche per prendersi cura di sé nel corpo e nello spirito

Domenica 3 settembre, dalle ore 10 alle ore 19, presso i giardini “G.Dossetti”, situati dietro alla casa comunale, torna la Giornata del Ben Essere, organizzata dal Comune di Campomorone e giunta alla sua ottava edizione. Si tratta di una giornata interamente dedicata a tutto quello che riguarda il mondo del benessere: ecologia, yoga, fitness, espressione corporea, alimentazione naturale, riflessologia, cristalloterapia, osteopatia e discipline olistiche.

Si terranno sedute di shiatsu a cura dell’Accademia dello Shiatsu, lezioni di yoga, di yoga della risata, di tai chi, di bioginnastica, esibizioni di judo, karate e danza del ventre. Verranno realizzati anche alcuni laboratori per grandi e piccoli e letture presso la Biblioteca all'aperto. Concluderà la giornata un aperitivo musicale con la musica di Beppe Mistretta presso il bar dei giardini. In caso di pioggia la manifestazione non avrà luogo.

Info: 010 7224314