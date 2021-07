Giorgio Montanini con il nuovo spettacolo a Sestri Levante

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 30 luglio serata di stand up comedy al Teatro Arena Conchiglia a Sestri Levante con Giorgio Montanini e il suo nuovo spettacolo "Undiceximo".

Secondo appuntamento con la ressegna Sestri Stand Up che unisce show comici a birrifici artigianali locali: Il birrificio presente alla serata sarà la birra di Barassi.

Giorgio Montanini è umo stand-up comedian, autore e attore. Nel 2008 è entrato a far parte del gruppo Satiriasi.

Ha registrato Sold Out nei più grandi e prestigiosi teatri italiani con Nemico Pubblico, Liberaci dal Bene, Per quello che Vale, Eloquio di un Perdente, Quando stavo da nessuna parte, Come Britney Spears.

Per la TV è stato ospite e autore dei testi di Aggratis su Rai2 e protagonista di 3 stagioni di Nemico Pubblico su Rai3, la sua prima trasmissione televisiva. Con Satiriasi ha riscosso grande successo di pubblico su SKY (Comedy Central) con "Stand Up Comedy". Ha portato i suoi monologhi satirici a Ballarò, Le Iene, Nemo e Dritto e Rovescio.

Nel 2020 è stato protagonista del film "I Predatori" di Pietro Castellitto, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia.

I biglietti sono disponibili online sul sito di thecomedyclub.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...