Free Soul presenta Ltj Xperience & Giorgio Gazzo al Casa Mia Club

Il capoluogo ligure ospita la performance di Luca Trevisi, in arte LTJ Xperience, colonna portante della House music in Italia.

Ad aprire la serata al Casa Mia club il dj resident Giorgio Gazzo.

L’appuntamento, promosso dal collettivo Free Soul, è per venerdì 3 dicembre – a partire dalla mezzanotte – presso il Casa Mia Club in via XII Ottobre, 182 rosso.

Trevisi è tra i primi disk jockey a portare la house music nello stivale, e a riproporre i classici di black music, Jazz e Latin-bossa degli anni ’70, durante la residenza in due dei più importanti club degli anni ‘90 – il Kinki a Bologna e il Cap Creus a Imola.

Nella seconda metà dello stesso decennio iniziò a produrre gruppi Acid Jazz come I Bossa Nostra, il cui primo album con Vicki Anderson è tuttora considerato uno dei più importanti a livello europeo, e a sviluppare la sua attività di collezionista e mercante di vinili rari.

La sua fama tocca ogni angolo del mondo, anche grazie alle oltre cinquanta pubblicazioni dal 1990 ad oggi, di cui vanno ricordati album come "When The Rain Begun To Falls", e singoli come "Organ Mind", traccia favorita dal dj e produttore statunitense Larry Heard.

LTJ Xperience ha partecipato ai principali festival italiani, tra cui il Jazz:Re:Found, e si esibisce regolarmente nei club di tutto il mondo.

La capienza del locale è limitata e i biglietti possono essere acquistati in prevendita sulla piattaforma Xceed al prezzo ridotto di 10 e 15 euro, mentre il biglietto intero alla porta avrà un costo di 20 euro.

Green pass obbligatorio.

Tutte le informazioni sono reperibili presso i canali social di Free Soul.

Free soul: freesoulevents@gmail.com - 351 800 7494