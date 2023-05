"Giochi senza barriere" dedicati allo sport inclusivo

Prezzo non disponibile

Venerdì 12 e sabato 13 maggio presso il Parco Ponte Radura della Memoria si terrà un evento dedicato allo sport inclusivo, alla cultura e allo spettacolo in memoria delle vittime del Ponte Morandi. Sarà il primo appuntamento importante che vedrà protagonisti ragazzi con disabilità che parteciperanno alle varie discipline proposte insieme a partner normodotati, in un’atmosfera ludica e fortemente inclusiva. Ecco tutte le informazioni di questa prima edizione, organizzata dalla A.S.D. Dinamic Gym in collaborazione con il Team Liguria Special Olympics e il Comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi.

La prima parte della prima giornata dell'evento sarà dedicata all'inclusione sportiva: venerdì 12 maggio, dalle ore 9:30 alle 12:30 la mattinata vedrà protagonisti gli alunni di diversi Istituti scolastici di primo e secondo grado di Genova, che si cimenteranno nei giochi proposti: attività di ginnastica, di danza, atletica leggera, arti marziali, basket e calcio a cinque, con il coinvolgimento diretto dei ragazzi disabili insieme a compagni normodotati e atleti partner. Nel pomeriggio seguiranno attività culturali in ricordo delle vittime del Ponte Morandi, attività di ballo e intrattenimento musicale fino a sera, per concludere con l'Orchestra Alessia e Giuse e la

partecipazione straordinaria di Martina Nuovo e Roberto Pensato, cantautori genovesi famosi per il brano "Genova è" e ospite speciale il cantautore Emanuele Dabbono.

Sabato 13 maggio, dalle ore 9 alle ore 12 si terrà un dibattito sulla disabilità e lo sport inclusivo nelle città metropolitane e nei quartieri periferici, alla presenza delle istituzioni Regione Liguria, Comune, Municipi, con il coinvolgimento di personaggi dello sport, delle organizzazioni sportive e delle associazioni che operano nel mondo della disabilità. In chiusura intrattenimento musicale jazz a cura del corso A.C.S.I. Ansaldo.

Contatti dell'organizzatore:

Debora Sorriva 393.4574504

Responsabile ASD DINAMIC GYM