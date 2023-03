Stanco del solito Monopoly? Giochi da tavolo e di ruolo al Tag

Terzo appuntamento mensile di Back to Games! Serata Ludica di Giochi Corsari al TAG nei Giardini Baltimora sabato 11 marzo a partire dalle 20:30. Evento gratuito aperto a tutti i giocatori e non di tutte le età curiosi di scoprire il mondo dei giochi, declinati in ogni forma!

La vasta offerta comprende :

- giochi da tavolo con la formula “vieni, scegli e intavola” con volontari pronti a spiegarli

- Giochi di ruolo con personaggi prenotabili al link nelle info - thanks to “La porta del Mondi”

- video games e tanto altro!