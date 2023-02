Stanco di Monopoly? Giochi di ruolo e realtà virtuale al Talent Garden

Serata ludica gratuita presso i locali del Tag - Giardini Baltimora dalle 20:30 organizzata dall’Associazione Giochi Corsari. Secondo appuntamento mensile “Back to Games” all’insegna della scoperta di giochi da tavolo, giochi di ruolo e realtà virtuale. L’evento è aperto a tutti, grandi e piccini giocatori e non.

2 tavoli di Giochi di Ruolo, by Gdr for Newbies (prenota il tuo personaggio nel link delle info)

Postazione demo di realtà virtuale

Giochi da tavolo pronti da intavolare con i volontari dell’associazione pronti per spiegazioni e aiuti

E tanto altro da scoprire…