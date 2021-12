Giocattoli senza frontiere: distribuzione gratis di giochi e libri per bambini alla Cgil di Cornigliano

Torna mercoledì 22 dicembre dalle ore 15 alle ore 18 in via San Giovanni d’Acri 6 presso la Camera del Lavoro di Genova la distribuzione gratuita di giocattoli dedicata ai bimbi delle famiglie in difficoltà.

Molte famiglie, indipendentemente da nazionalità e cultura, vivono condizioni di estremo disagio complicate dalla pandemia e dai processi di riorganizzazione e qui entra in campo la solidarietà che ha coinvolto molti luoghi di lavoro, a partire dalle fabbriche del ponente genovese, le sedi dell’Anpi, delle Società di Mutuo Soccorso, dei circoli Arci e di tante società sportive.

Nel corso del 2020, GenovaSolidale, formata da Camera del Lavoro Anpi e Associazione Logos ha raccolto oltre 10 mila giocattoli e migliaia di libri che, a cura delle associazioni, sono ora in corso di distribuzione nei quartieri.