Giò Evan in concerto al Porto Antico

Sabato 7 agosto sul palco dell’Arena del Mare arriva Giò Evan. Opening del concerto Claire Audrin.

Gio Evan, pseudonimo di Giovanni Giancaspro, è un cantautore, poeta e scrittore. A vent'anni scrive il suo libro d'esordio "Il florilegio passato", una raccolta in versi sul suo viaggio in India; il libro è autoprodotto e viene distribuito dallo stesso autore per le strade in Italia.

Tra il 2010 e 2014 dirige come direttore amministrativo la rivista "Storie".

Tra il 2012 e il 2013 fonda "Le scarpe del vento", progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra. Pubblica indipendentemente il suo primo disco, "Cranioterapia".

Nei quattro anni successivi continua i suoi viaggi attraverso l'Europa e il Sud America.

Nel 2014 inizia due progetti per le strade francesi: "Gigantografie" e "Le poesie più piccole del mondo". Lo stesso anno pubblica il suo secondo libro, e primo romanzo, "La bella maniera".

Torna alla scrittura in versi nel 2015 con la raccolta "Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche" (Narcissuss) che gli fa guadagnare un contratto per la Miraggi edizioni, con cui pubblica il successivo "Passa a sorprendermi", oltre a scrivere e dirigere l'opera "Oh Issa - Salvo per cielo".

Nel 2017 pubblica con Fabbri Editori "Capita a volte che ti penso sempre", a cui fa seguito l'anno successivo "Ormai tra noi è tutto infinito". Nel 2018 pubblica per MArteLabel il suo primo album "Biglietto di solo ritorno". In primavera pubblica il nuovo romanzo "Cento cuori dentro" edito sempre da Fabbri Editori seguito mentre nell'autunno del 2019 esce il suo secondo album, "Natura molta", distribuito da Artist First.

Dopo un altro tour tra novembre e febbraio 2020 l'artista pubblica per Fabbri Editori "Se c’è un posto bello sei te", uscito il 5 maggio 2020. Il 15 dello stesso mese esce il singolo "Regali fatti a mano" (Polydor / Universal).

Il 28 giugno 2020 inizia da Bologna il tour "Albero ma estro". L'11 settembre dello stesso anno è premiato con la Targa Musica da Bere. Il 6 ottobre esce il suo libro "I ricordi preziosi di Noah Gingols" edito Fabbri Editori e a distanza di un mese, il 6 novembre, esce il suo singolo "Glenn Miller" per la casa discografica Polydor (Universal Music Italia).

Il 17 dicembre 2020 viene annunciato a Sanremo Giovani 2020 il suo debutto sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2021 con il brano Arnica. Il singolo, scritto da Gio Evan e prodotto da Katoo, è parte del nuovo album Mareducato in uscita il 12 marzo 2021 per l'etichetta Polydor/Universal Music. Il 16 marzo sarà pubblicato anche il suo nuovo libro di poesie "Ci siamo fatti mare", edito da Rizzoli.

I biglietti costano da 16 a 32 euro.