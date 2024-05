“Gin & Tonic Festival” a Villa Serra con oltre 250 etichette, degustazioni e masterclass

Arriva a Genova, per la sua Summer Edition, il “Gin & Tonic Festival”, il più grande festival dedicato al Gin & Tonic in Italia. Appuntamento sabato 8 e domenica 9 giugno, dalle 16:30 alle 24, al Parco di Villa Serra a Sant'Olcese per due giorni di degustazioni e divertimento.

Dopo il successo del format più grande e amato dagli appassionati di gin in tutta Italia, il Gin & Tonic Festival inaugura il suo tour estivo nella splendida cornice del Parco di Villa Serra a Sant'Olcese. Un evento a ingresso gratuito, che permetterà di immergersi in un universo di fragranze, sapori e divertimento, celebrando l'eleganza del gin.

Presenti padiglioni italiani e del resto del mondo: oltre 250 etichette di gin, da classici a innovativi, aromatizzati e non, tradizionali e sperimentali. Una ricchissima varietà di sapori ed esperienze sensoriali. Grazie alle masterclass sarà possibile approfondire la conoscenza del gin, scoprirne la storia e la preparazione ottimale. Le bottiglie di gin saranno in vendita a prezzo speciale, sarà inoltre disponibile una vasta gamma di prodotti correlati come bicchieri e accessori.

Presso l'area food, numerosi food truck offriranno piatti della cucina tradizionale italiana, ma anche prelibatezze internazionali e offerte vegetariane.Dj set e performance musicali faranno ballare e divertire tutta la sera, sarà presente inoltre un'area giochi per bambini con scivoli, gonfiabili e tanto altro.

Biglietti su eventbrite.it.

Contatti

genova@gintonicfestival.it

Alessandro +39 340 8003988

Info sulla pagina Facebook del Gin & Tonic Festival.

foto: fb@festivalgintonic