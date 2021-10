Genoa International Music Youth Festival: Masterclass Concert

Prezzo non disponibile

L'Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU) - organizzatrice del Genoa International Music Youth Festival, il primo festival giovanile di musica classica con sede a Genova, diretto dal Maestro Lorenzo Tazzieri e coorganizzato dal Comune di Genova - attiva sin dalla sua fondazione nell'organizzazione di eventi culturali di rilevanza internazionale aventi come missione primaria quella di creare ponti culturali in nome della musica. Ha organizzato nella serata di sabato 30 ottobre alle ore 20, nella suggestiva cornice delle Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola situate nel cuore del centro storico di Genova, un evento musicale dal titolo “Masterclass Concert”. Un Gala Lirico per piano e voce solista rivolto all'interpretazione di un repertorio operistico e belcantistico specificamente italiano, con arie d’opera tratte dai capolavori di Puccini, Verdi e Mascagni.

Uno splendido itinerario musicale arricchito dalla presenza dell’importante Tenore, fondatore e Manager della Punto Opera Artist’s Management, Maurizio Scardovi, che si esibirà, accompagnato dalla sapiente bravura del Maestro Collaboratore Francesco Barbagelata, in un percorso canoro inedito dove la tradizione musicale risuona di note di innovazione. Infatti, parteciperanno al concerto anche tre talentuosi studenti del Liceo Musicale S. Pertini di Genova dimostrando ancora una volta come il GIMYF abbia come obiettivo primario quello di fondere la grandiosità della tradizione musicale con il presente, gettando un ponte verso le nuove generazioni e coinvolgendo nelle proprie iniziative un numero sempre crescente di giovani.

Con il Masterclass Concert viene confermato e ribadito l’impegno del Festival nell’avvicinare il grande pubblico al patrimonio lirico e operistico in modo semplice e coinvolgente, rompendo gli stereotipi che solitamente accompagnano questo genere e creando sinergie culturali e intergenerazionali attraverso l’unico linguaggio genuinamente universale, quello della musica.

