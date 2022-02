Al via il Genoa International Music Youth Festival: il primo appuntamento con l’orchestra degli Archi Moderni Veneti

Parte la stagione del Gimyf, il festival giovanile di musica classica organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con l’Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU).

La prima serata prevede uno spettacolo nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, in programma domenica 27 febbraio alle ore 21.

Sarà in scena l’orchestra degli Archi Moderni Veneti - con Freddy Varela e Andrea Bacchetti rispettivamente solisti di violino e pianoforte - che eseguirà Un mot a Paganini, di Gioacchino Rossini, che introdurrà idealmente il pubblico in un salotto di fine Ottocento, con l’elegia che Rossini dedicò al suo illustre e contemporaneo collega.

La pagina appartiene al nono libro dei Péchés de vieillesse ed è uno dei numerosi e accattivanti pezzi da camera, ironici e raffinati, che il compositore pesarese compose a Parigi, negli ultimi decenni di vita, dopo il prematuro addio al palcoscenico operistico. Proprio in quest’epoca, segnata in profondità dall’irruzione del personaggio di Paganini, il ruolo del violino si rinnova, fondendo la tecnica strumentale e la passione interpretativa.

Seguiranno il Concerto per Pianoforte e Orchestra n.26 in Re Maggiore K 537 di Mozart e il Concerto per violino e Orchestra in Re Minore di Mendelssohn.

Ingresso libero.