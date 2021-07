Gifarco fantasy: la spada nella roccia e la tavola rotonda, l'escursione con pic nic

In quanti amano il mito di Excalibur? In Alta Val Trebbia una spada conficcata nella roccia c’è per davvero e si racconta che chi riuscirà ad estrarla dalla cima del Gifarco diventerà di diritto possessore di tutte le terre del Genovesato e delle strutture castellane che vigilavano sui valichi appenninici. Excalibur del Monte Gifarco è pura leggenda, senza dubbio, però è inserita in un paesaggio naturale di notevole pregio, attraversato da antiche direttrici che univano gli attracchi commerciali della costa ligure ai mercati della pianura Padana.

Questi luoghi hanno visto il dominio dei Fieschi di Lavagna, succeduti ai Malaspina signori della Lunigiana, poi controllati dall’ordinamento doganale della Repubblica di Genova e donati al feudo della famiglia Doria, passando infine sotto il Regno Sabaudo. Questa è storia!

E il Monte Gifarco e il Bosco delle Fate rammentano personaggi come il giovane apprendista Semola, educato prima di sedere al trono dal suo precettore Merlino, oppure la stravagante Maga Magò, uno dei personaggi più buffi, irriverenti e strampalati di casa Disney. Le sembianze del saggio Anacleto, il mitico gufetto compagno di avventure di Merlino, potrebbero essere assunte dalla guida ambientale ed escursionistica Stefano Spadacini.

Sabato 17 luglio si supererà lo stretto canalino roccioso che consente di conquistare la cupola di roccia del Gifarco dove è conficcata Excalibur.

Da Fontanigorda (819 m) si seguirà una pista larga che attraversa il Bosco delle Fate, un castagneto da frutto dove il suolo è tormentato da strani massi affioranti che ospitano piante secolari contorte dal tempo. Un ambiente davvero fiabesco! Ad aspettare gli escursionisti sarà poi una bella abetaia, lungo un sentiero più acclive che taglia il crinale da dove si mostra la cupola di roccia del Gifarco: lo stretto canalino roccioso ci metterà alla prova, l’obiettivo è li vicino (1380 m). Un’altra breve deviazione, proseguendo lungo la pista principale, offre un panorama mozzafiato dalla cima del Monte Rocca Bruna (1418 m), dove si narra che Sir Gawain, il fedele cavaliere di Re Artù, alla fine delle sue avventure si ritirò in eremitaggio in questi boschi dell’Appennino ligure! Sulla via del ritorno arriverà il momento della “Merenda di Excalibur”. Non saremo noi ad andare al ristorante, sarà la cucina a venire da noi.

Quello che si troverà nel Bosco delle Fate è un indimenticabile pic-nic con tanto spazio attorno, dolci e bevande in totale sicurezza, confezionati con materiale biodegradabile e riciclabile. Nel frattempo Laura Barbieri aiuterà ad approfondire la conoscenza e lo studio delle sue primizie: il Bosco delle Fate si trasformerà in un laboratorio del gusto.

Note

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Dati

Tipologia itinerario: percorso escursionistico ad anello con merenda

Quota di partecipazione all’escursione guidata: 13 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento delle guide ambientali ed escursionistiche. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, la Merenda di Excalibur che fa parte dell’esperienza outdoor.

“Merenda di Excalibur”! Quota 10 euro

Lo spirito artigianale che ha pervaso la chef Laura Barbieri porterà a scoprire dolci nel gusto e nell’aspetto: crostata di confettura di albicocche “Valleggia“; “Incontro a Berlino“, ossia crostata con ripieno di nocciole e cioccolato fondente; torta morbida di pesche di Volpedo con olio evo e farina di riso. E a chi piace il salato: torta salata zucchini e speck. Nel costo è compresa anche la bevanda (CocaCola, oppure Estathé, oppure vino).

Iscrizione obbligatoria

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 10:30 a Fontanigorda

Impostare sul Navigatore: Piazza Roma, 6, 16023 Fontanigorda GE

Fine escursione previsto per le 16:00 circa, seguirà la “Merenda di Excalibur”!

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

Dislivello: + - 500 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco, merenda

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.



