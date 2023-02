Gibellini e Zegna quartet al Count Basie Jazz Club

Un quartetto inedito sotto la guida di Sandro Gibellini e Riccardo Zegna, da tempo considerati due pilastri del jazz italiano, e diventati molto presto un riferimento per tutti i musicisti venuti dopo di loro, non solo chitarristi e pianisti. Entrambi vantano un curriculum spaventoso. Sandro Gibellini, tra i più importanti chitarristi italiani, ha guidato diversi gruppi e ha suonato come sideman con grandi musicisti come Steve Grossmann, Gerry Mulligan, Lee Konitz, Kenny Barron.

Riccardo Zegna, altrettanto importante pianista piemontese di fine sensibilità e creatività e da anni punto di riferimento per il pianismo jazz in Italia con il suo stile che riesce a coniugare alla perfezione conoscenza della tradizione ed originalità, vanta collaborazioni a 360 gradi con illustri artisti dai campioni del jazz classico, come Harry “Sweets” Edison e Eddie “Lockjaw” Davis, alfieri del jazz moderno come Lee Konitz, Pepper Adams e George Coleman fino ad esponenti delle correnti più attuali come Kenny Wheeler, Dave Liebman e Paul Motian., per dirne solo alcuni.

Il quartetto è nato solo all’inizio del 2022 ma i musicisti che lo compongono hanno suonato spesso insieme in diverse combinazioni. Questa sera Sandro Gibellini e Riccardo Zegna ci offrono un concerto di standard jazz e brani originali accompagnati da Alessandro Maiorino al contrabbasso e Riccardo Ruggieri alla batteria.

Sandro Gibellini - Chitarra

Riccardo Zegna - Pianoforte

Alessandro Maiorino - Contrabbasso

Riccardo Ruggieri – Batteria