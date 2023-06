“Di Vette, di Infinito e di altre Passioni”: seconda rassegna teatrale al Giardino Segreto

“Di Vette, di Infinito e di altre Passioni”: per il secondo anno l’Associazione Giardino Segreto dal 9 giugno apre le porte del suo giardino per una full immersion teatrale che arricchisce il palinsesto degli eventi culturali genovesi e che offre a pochi fortunatissimi spettatori l’opportunità – grazie ad un format che prevede un momento conviviale pre-spettacolo con degustazione di vino e focaccia – di godere di uno spazio intimo, circondato dalla natura e ubicato nel cuore del centro storico.

La rassegna è realizzata grazie alla collaborazione con l’associazione Narramondo Teatro che dal 2001 si occupa di produzione, circuitazione e formazione in campo teatrale. La direzione artistica è a cura di Eva Cambiale e Gaea Riondino. La rassegna, che ha ottenuto il patrocinio di Rai Liguria a testimonianza della qualità del programma, ambisce a soddisfare le esigenze di un pubblico variegato per generazioni e gusti, come risulta evidente già dal titolo che gli organizzatori hanno scelto per la rassegna: “Di Vette, di Infinito e di altre Passioni”.

Sette spettacoli in cui si alternano monologhi, recital musicali e poetici, letture e uno spettacolo al suo debutto. Tutti gli artisti, affermati nel panorama teatrale nazionale, provengono dal mondo genovese della ricerca artistica e musicale. Grandi autrici saranno al centro della rassegna, come la poetessa Antonia Pozzi raccontata e cantata in “MILLE METRI DI VUOTO” (14 luglio) dai BetteDavis Duo o Natalia Ginzburg con i suoi saggi-memorie del secondo novecento nel reading “DIRE LA VERITA’” (16 giugno) di Eva Cambiale con le musiche in scena di Riccardo Barbera. Emily Dickinson verrà evocata nel giardino notturno dalla band indie rock Anaïs nel concerto recital “UNPLUGGED DICKINSON” (8 settembre).

La rassegna molto articolata nei temi e nelle forme ospiterà anche tre monologhi: “LA SFIDA” (30 giugno) con Carlo Orlando, narrazione incalzante e potente dello storico incontro tra Mohammed Alì e George Foreman; “LE DONNE BACIANO MEGLIO” (23 giugno), il monologo stand up autobiografico e ironico di Barbara Moselli; “MOI” (9 giugno) con Lisa Galantini sulla vita della scultrice francese Camille Claudel.

La rassegna ospiterà infine un’anteprima assoluta (21 luglio), il debutto di “RIHTIM (BANCHINA)” con Laura Adriani, Deniz Özdogan, Aleph Viola e Patrizio Simonini: il ritmo del prima e il ritmo del dopo, dell’uomo e della donna, di ciò che muore e di ciò che nasce.

Il programma in sintesi

9 Giugno - MOI

Liberamente tratto dalla Corrispondenza di Camille Claudel

testo di Chiara Pasetti, regia di Alberto Giusta, con Lisa Galantini costumi di Morgan - Maison Clauds Morene, elementi scenici Renza Tarantino, realizzato dall’Associazione culturale “Le Rêve et la vie”, in collaborazione con la Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse

16 Giugno - DIRE LA VERITÀ

Cronache e memorie di Natalia Ginzburg

con Eva Cambiale

musiche dal vivo di Riccardo Barbera, contrabbasso ed effetti

23 Giugno: - LE DONNE BACIANO MEGLIO

monologo - stand up

con Barbara Moselli, regia Marco Taddei

30 Giugno: - LA SFIDA

monologo - teatro di narrazione

di e con Carlo Orlando

Liberamente tratto dal romanzo Il combattimento di Norman Mailer

14 Luglio - MILLE METRI DI VUOTO

Poesie dagli altipiani di Antonia Pozzi, traghettate dalle musiche dei BetteDavis Duo

Con Elisabetta Mazzullo e Davide Lorino

21 Luglio - RIHTIM (BANCHINA)

teatro, musica e video/ANTEPRIMA NAZIONALE

con Laura Adriani, Deniz Özdogan, Patrizio Simonini, Aleph Viola

regia Aleph Viola

8 Settembre - UNPLUGGED DICKINSON

Concerto Recital su Emily Dickinson

con gli Anaïs (Francesca Pongiluppi, voce - Mauro Ghirlanda, chitarra - Guido Zanone, cajon) e Eva Cambiale - a cura di Carlo Orlando

brochure completa scaricabile sul sito https://www.openspazio.it/giardinosegreto/teatro/