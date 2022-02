Gianna Nannini in concerto a Genova

Gianna Nannini porta il suo tour a Genova martedì 1 marzo 2022 alle ore 21 al teatro Carlo Felice. In scaletta i più grandi successi della cantautrice.

Dopo lo straordinario successo dei tour portati in tutta Italia negli anni scorsi - e dopo l'interruzione del 2021 causa covid - Gianna Nannini torna sul palco con il pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lhor.

Gianna Nannini nasce a Siena il 14 giugno 1954, nella Contrada dell'Oca. È sorella maggiore dell'ex pilota di Formula 1 Alessandro Nannini. Il padre Danilo Nannini è stato un noto industriale dolciario, per diversi anni presidente del Siena Calcio e priore della Contrada della Civetta; la madre è Giovanna Cellesi e il fratello più grande dei tre è Guido, prima impegnato nell'alta moda, successivamente nell'industria di famiglia. Frequenta il liceo scientifico e studia pianoforte a Lucca. In seguito si trasferisce a Milano per dedicarsi alla carriera di musicista, studiando fra l'altro composizione con Bruno Bettinelli, quest'ultimo, compositore e didatta ha formato grandi musicisti come Riccardo Muti.