Giancarlo De Cataldo a Palazzo Ducale racconta gli “Omicidi a Roma”

L’autore di “Romanzo criminale”, Giancarlo De Cataldo, sarà a Palazzo Ducale lunedì 21 novembre. A partire dalle ore 18, nella Sala del Maggior Consiglio, parlerà di “Omicidi a Roma”. A fine Ottocento Roma era fra le cinque città più pericolose d’Italia. Nel Novecento è stata teatro di grandi delitti politici – da Matteotti a Moro fino all’omicidio di Pecorelli nel 1979 –, assassinii dai risvolti torbidi (Montesi, Ghiani-Fienaroli), terrorismo rosso e nero, misteri ancora non spiegati (Emanuela Orlandi; via Poma), e poi la Banda della Magliana, le contiguità fra l’economia legale e le formazioni mafiose.

Tuttavia, Roma, anche se resta una città dura e problematica, come del resto tutte le metropoli, non è certo fra le più pericolose città d’Italia, e almeno per quanto riguarda i peggiori delitti di sangue, è agli ultimi posti fra le grandi capitali del mondo occidentale.

De Cataldo è magistrato e scrittore. Tra i suoi romanzi – come ricordato – “Romanzo criminale”, vincitore nel 2003 del Premio Scerbanenco e dal quale Michele Placido ha tratto un celebre film, seguito poi da una serie tv.

L’appuntamento fa parte della rassegna “Universi Criminali”, curata da Ernesto Franco in collaborazione con Einaudi Editore, che è stata aperta lunedì 14 novembre da Benedetta Tobagi. Dopo De Cataldo, lunedì 28 novembre sarà a Genova lo scrittore Carlo Lucarelli che parlerà di un tema purtroppo molto attuale: la violenza contro le donne.