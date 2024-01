I trailer comici di Giancarlo Barbara al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 3 febbraio alle 21, al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) Giancarlo Barbara – volto noto di “Zelig” e “Colorado” – porta in scena i trailer cinematografici comici: uno spettacolo in cui racconta la sua vita e quella della gente comune che, a volte, diventa uno dei suoi trailer.

Tra una scena e l’altra il comico interagisce con il pubblico coinvolgendolo nel racconto delle sue storie improbabili che prendono vita grazie alla sua mimica e prende in mano la chitarra per giocare con le canzoni più famose degli ultimi anni e coinvolgere gli spettatori in rivisitazioni musicali, parodie e brani inediti. Uno spettacolo genuino che dà l’impressione di nascere al momento e di crescere col suo pubblico di bambini, giovani e nonni.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121