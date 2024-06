Giacomo Pisano, farmacista genovese star di Instagram, presenta il suo primo libro

Giacomo Pisano, farmacista genovese star di Instagram come 'Il socialmente farmacista', presenta il suo primo libro 'Il farmacista risponde', uscito nelle librerie martedì 14 maggio 2024. Si tratta di una raccolta di consigli utili su come affrontare i principali disturbi di salute, dalla testa ai piedi, in modo consapevole e facilmente comprensibile. Dopo la prima presentazione con firmacopie a Recco e l'appuntamento genovese al Talent Garden dei giardini Baltimora, due nuovi appuntamenti a ingresso libero.

Mercoledì 3 luglio ore alle ore 18:30 presso l'antica farmacia erboristeria Sant'Anna dei frati Carmelitani di piazza Sant'Anna. Parteciperà anche frate Ezio Battaglia. Secondo appuntamento domenica 21 luglio 2024 a Quarto presso l'ex ospedale psichiatrico a partire dalle ore 18.

Di cosa parla il libro

Antinfiammatori, antibiotici, antireflusso, drenanti, anticongestionanti e molti altri: innumerevoli sono i farmaci, anche da banco, di cui facciamo uso per disturbi piu? o meno gravi, dall’alopecia all’emicrania, dalla cervicale al mal di schiena, dal dolore generico a quello legato a specifiche patologie. E poi ancora jet lag, spossatezza, dolori mestruali, malattie degli occhi, della bocca e di ogni parte del corpo, pulizia e prevenzione: per tutto cerchiamo una soluzione veloce, e spesso la chiediamo al farmacista o ci affidiamo al “fai da te”. In questo libro il dottor Giacomo Pisano ripercorre le domande che quotidianamente gli vengono poste dai clienti, e offre risposta ai dubbi piu? diffusi, analizzando i principi attivi dei vari farmaci e spiegando anche quali stili di vita adottare per prevenire e stare meglio giorno dopo giorno. Una guida alla salute quotidiana perfetta da tenere in casa o da portare in viaggio, uno strumento prezioso per il benessere di tutti.

Chi è Giacomo Pisano

Giacomo Pisano, classe 1982, è nato e cresciuto a Genova nel quartiere di Albaro. Laureato in farmacia nel 2008, ha iniziato a lavorare nel 2009, per 13 anni in una farmacia di Oregina, oggi presso la Farmacia Savio di Recco. Su Instagram ha oltre 166mila follower e qui è sbarcato nel 2019, con un vero e proprio boom in termini di visualizzazione, dopo i primi esperimenti su Facebook nel 2017. Attraverso i suoi mini-video risponde alle domande più comuni che vengono fatte dai clienti: il corretto utilizzo delle medicine, utilizzando un linguaggio molto semplice e accessibile, privo di grandi tecnicismi. Domande (e risposte) che ora diventano anche un libro. Recentemente è stato premiato come 'farmacista digital 2024' nell'ambito di Cosmofarma, evento leader e appuntamento imprescindibile per il settore farmaceutico.