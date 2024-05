Giacomo Pisano, farmacista genovese star di Instagram, presenta il suo primo libro

Giacomo Pisano, farmacista genovese star di Instagram come 'Il socialmente farmacista', presenta il suo primo libro 'Il farmacista risponde', che sarà disponibile nelle librerie da martedì 14 maggio 2024.

Si tratta di una raccolta di consigli utili su come affrontare i principali disturbi di salute, dalla testa ai piedi, in modo consapevole e facilmente comprensibile. Fissate le prime due date con presentazione e firmacopie: martedì 28 Maggio alle ore 21 a Recco presso la Sala Polivalente e mercoledì 12 giugno alle ore 18:30 presso Talent Garden (giardini Baltimora) a Genova.

Giacomo Pisano, classe 1982, è nato e cresciuto a Genova nel quartiere di Albaro. Laureato in farmacia nel 2008, ha iniziato a lavorare nel 2009, per 13 anni in una farmacia di Oregina, oggi presso la Farmacia Savio di Recco. Su Instagram ha oltre 166mila follower e qui è sbarcato nel 2019, con un vero e proprio boom in termini di visualizzazione, dopo i primi esperimenti su Facebook nel 2017. Attraverso i suoi mini-video risponde alle domande più comuni che vengono fatte dai clienti: il corretto utilizzo delle medicine, utilizzando un linguaggio molto semplice e accessibile, privo di grandi tecnicismi. Domande (e risposte) che ora diventano anche un libro. Recentemente è stato premiato come 'farmacista digital 2024' nell'ambito di Cosmofarma, evento leader e appuntamento imprescindibile per il settore farmaceutico.