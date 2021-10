Tornano i Ghost Tour nei caruggi per Halloween, questa volta anche per bambini

Orario non disponibile

Arriva il weekend più fantasmagorico dell’anno, quello di Halloween: a Genova sono organizzati tre giorni all’insegna del mistero e del divertimento, per scoprire una città mai vista, ricca di storie e vicende misteriose. Un viaggio attraverso i suoi luoghi più nascosti e dal fascino insolito, segreti, racconti popolari e quelli meno noti, leggende, i fantasmi e tesori della Superba antica.

Tour guidati per adulti e, per la prima volta, anche dedicati ai bambini alla scoperta dei miti, dei racconti, dei personaggi e dei ‘fantasmi’ nostrani della storia di Genova antica.

Dal 29 al 31 ottobre, per i caruggi, appuntamento con le iniziative del “Lungo weekend del Mistero a Genova- Fantasmi vuoi dei Paesi tuoi”. Il progetto, con la regia del Comune di Genova assessorato Centro Storico e ufficio Grandi Eventi e Municipio I, vede la partecipazione dei principali gruppi storici di figuranti genovesi, e di diverse realtà culturali e associative attive in città, tra le quali: Circolo culturale Fondazione Amon, Explora Genova, D & E Animation, TM Teatro e Musica, Porto Antico di Genova. Tra le sorprendenti novità di quest’anno anche un evento tutto dedicato al maestro Renato De Barbieri, figura legata a Niccolò Paganini e al celebre Cannone, proprio nell’anno del Premio.

Da venerdì a domenica tre proposte speciali: Ghost Tour® Classico venerdì 29 ottobre dedicato ai fantasmi di Genova, Ghost Kids® sabato 30 ottobre per i più piccoli con animazioni e per concludere in bellezza il famoso Ghost Tour® animato di domenica 31 ottobre.

Inoltre, la sera del 31, a partire dalle ore 20.45, presso il cortile di Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9, si terranno scene da Musical “Vampires in the night” a cura di T&M Live diretto da Susanna Tagliapietra, parteciperanno alla serata la Compagnia di Danza Shams diretta da Enrica Ricciardi e il gruppo danze Tribal Delight.

Tutte le iniziative sono gratuite fino a esaurimento posti, alcune attività sono a prenotazione obbligatoria, altre con green pass obbligatorio.