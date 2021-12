"Ghost" il musical torna al Politeama

Dal 10 al 12 febbraio 2022 arriva "Ghost - Il musical" al Politeama.

Si tratta di un’appassionante storia d’amore capace ancora oggi di far sognare generazioni: romanticismo, thriller e commedia per un musical senza tempo che ci commuove sulle note della bellissima colonna sonora creata da Dave Stewart e Glen Ballard dove non manca l’indimenticabile brano “Unchained Melody” dei The Righteous Brothers.

Trasposizione fedele del cult-movie della Paramount del con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopy Goldberg, tra i maggiori successi del cinema di tutti i tempi e vincitore dell’Oscar per la sceneggiatura, è riscritto per il palcoscenico dallo stesso sceneggiatore, Bruce Joel Rubin. Molly, Sam e la travolgente sensitiva Oda Mae Brown lasceranno il pubblico senza fiato in questa nuova versione italiana, prodotta da Show Bees e diretta da Federico Bellone.

I biglietti di giovedì 14 maggio 2020 ore 21 sono automaticamente validi mantenendo stessa fila e posto per giovedì 10 febbraio 2022 ore 21

I biglietti di venerdì 15 maggio 2020 ore 21 sono automaticamente validi mantenendo stessa fila e posto per venerdì11 febbraio 2022 ore 21

I biglietti di sabato 16 maggio 2020 ore 21 sono automaticamente validi mantenendo stessa fila e posto per sabato 12 febbraio 2022 ore 21