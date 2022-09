Quarta edizione di "Ghe semmo", festival musicale in lingua ligure

Il Comune di Campomorone, al fine di valorizzare la lingua genovese, l’identità culturale del territorio e promuovere il dialogo tra le diverse generazioni, ha organizzato “Ghe Semmo”, Festival musicale in lingua ligure, quarta edizione, che si svolgerà venerdì 30 settembre 2022 alle ore 20.45, al Cabannun dei Giardini Dossetti di Campomorone. La manifestazione si propone come vetrina culturale ed artistica che sia in grado di dare rilevanza all’intero territorio, rappresentando un appuntamento di notevole richiamo ed interesse. All’iniziativa partecipano diversi artisti giovani.

L’evento sarà trasmesso anche dall’emittente televisiva Primocanale. Presenta Gilberto Volpara, con la partecipazione di Franco Bampi. L’ospite d’onore sarà Aldo De Scalzi, fratello di Vittorio, fondatore dei New Trolls. Si esibiranno dal vivo una serie di artisti liguri: Grandi & Fanti, Alessandro De Muro, Olinda Di Dea, Gnachi & Furbe, Chiara Franzi, Mandilla, Mike FC (Direttore artistico). Direttamente dalla Sardegna, Stefania Secci Rosa & Francesca Puddu.

Ingresso gratuito

Info: 010-7224314