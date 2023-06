“Gesù curami dalla bestia che ho in testa”, mostra personale del poeta Anne-James Chaton

6-25 giugno

Palazzo Bronzo

Salita di Mascherona, 18r

16123 Genova GE

https://www.instagram.com/palazzobronzo/

A cura di Donato Di Pelino

L'associazione Mossa Aps in collaborazione con Palazzo Bronzo presentano la mostra personale del poeta Anne-James Chaton. La mostra è la restituzione finale del progetto di residenza "Variante Minima", realizzato da Mossa (https://mossa.social). Chaton è stato tra i primi artisti in residenza durante il 2022.

Nato nel 1970 a Besançon, Anne-James Chaton è uno scrittore e poeta performativo. Anne-James Chaton ha sviluppato un corpo di lavoro multipolare, basato su uno studio approfondito dei materiali testuali, che costituiscono la vita quotidiana della società contemporanea. Questa letteratura ‘povera’ comprende una moltitudine di documenti stampati da macchine: ricevute di banca, di acquisti, volantini, biglietti da visita ecc. – sono la fonte delle ricerche di Anne-James nel suono, nella poesia e arte visiva, che sviluppa in progetti personali e collaborazione con artisti di diversi campi. La dimensione poliglotta del lavoro lo ha portato infatti a collaborare con artisti stranieri come: Andy Moor (The Ex), il musicista tedesco Carsten Nicolaï e il chitarrista dei Sonic Youth, Thurston Moore. I suoi libri sono pubblicati da P.O.L, casa editrice francese, e le sue musiche da Raster-Noton.