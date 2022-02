Gershwin on air: Massimiliano Rolff trio feat. Joost Swart & Adam Pache al Count Basie

Ecco il Trio internazionale del contrabbassista ligure Massimiliano Rolff, in cui lo straordinario mondo musicale di George Gershwin affiora, ci accarezza, ci stupisce ed infine ci travolge nell’unicità di questo concerto. Massimiliano Rolff, plasma in una scrittura contemporanea, le canzoni, i musical, il jazz, ed il sound orchestrale che hanno fatto della musica di Gershwin il pilastro su cui è edificato il ‘sound americano’.

“Gershwin on Air – Porgy, Bess and Beyond” è il nuovo lavoro discografico del contrabbassista e compositore ligure Massimiliano Rolff, pubblicato il 19 novembre 2021 dalla rinomata Challenge Records International di Amsterdam.

Dopo 7 album di musiche originali, questa ottava pubblicazione presenta un repertorio “storico” di grande peso, in uno straordinario omaggio al grande compositore americano George Gershwin, delle cui composizioni, attraverso i suoi arrangiamenti originali, Rolff offre una profonda visione contemporanea per ‘Jazz Trio’.

Compagni musicali di questo tour sorprendente lungo tutta la penisola, sono l’affermato pianista olandese Joost Swart, già compagno di musica di Rolff da oltre 20 anni, ed il solido batterista australiano Adam Pache.

Il programma del concerto prevede nella prima parte una suite dedicata alla più celebre opera gershwiniana “Porgy and Bess” (It ain’t necessarily so, Summertime, I loves you Porgy …) ed a seguire altri celeberrimi brani estratti da altrettanti musicals (Embraceable you, But not for me, The man I love …).

L’ampia fruibilità della melodia resta l’indiscussa protagonista di questo intenso lavoro per trio jazz, in cui interplay, immaginifiche atmosfere, anima e swing si svelano, tra la riscrittura contemporanea e le vibranti improvvisazioni che esaltano il contrabbasso di Rolff.

Le liner notes di copertina a cura del musicologo Francesco Martinelli si concludono così: “Ecco Gershwin in una versione spigliata in cui tuttavia si aprono squarci inaspettati, nelle riletture del tema oltre che negli assoli: un'ottima rappresentazione delle qualità di questo trio, che ricrea un Gershwin ora meditativo e notturno, ora solare e ritmico, sempre aperto ad una improvvisazione contemporanea che ne valorizza i valori classici, le cantabili melodie e le delicate armonie.”

Joost Swart - Pianoforte

Massimiliano Rolff - Contrabbasso

Adam Pache – Batteria