Il Gentiluomo & il Metz live al Bonfim Club

IL METZ è un cantautore e producer di Milano. Studia musica e pianoforte fin da piccolo e nel corso degli anni gravita in svariate band come polistrumentista e cantante. Ispirato da cantautori come Battisti, Dalla, Silvestri o band come i Bluvertigo, Il Metz unisce il sound della canzone italiana a sonorità e produzioni di stampo internazionale. La sua musica è sicuramente un bicchiere mezzo pieno, dove emozioni e vita di tutti i giorni si uniscono in un unico sorso.

www.ilmetz.com

IL GENTILUOMO è una band genovese alternative pop, ispirata tanto dal cantautorato italiano quanto da sonorità d’oltre manica. La band si muove in un'atmosfera “happy-sad” tra testi pungenti e sussurrati, melodie dirette, chitarre distorte e un’elettronica lowfi.

https://www.instagram.com/ilgentiluomo/