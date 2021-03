Dal 1 al 29 marzo 2021, sul canale Youtube di Palazzo Ducale, arriva "Genti del passato. Archeologia in Liguria". Il corso - a cura di UniAuser - passerà in rassegna le novità della ricerca sulla Preistoria e Protostoria della Liguria, dal Paleolitico ai Liguri antichi. La ricerca preistorica in Liguria rappresenta da sempre una delle eccellenze a livello europeo, grazie alla precocità delle ricerche in siti-chiave come le grotte del Finalese e quelle dei Balzi Rossi, che sono state oggetto di importanti scavi fin dall’800. In particolare le ricerche del ligure Luigi Bernabò Brea nella Caverna delle Arene Candide hanno rappresentato l’atto di fondazione della paletnologia moderna in Italia, restituendo il quadro crono-culturale di riferimento per la preistoria recente del nostro paese.

Le più recenti indagini e ricerche in una serie di siti distribuiti sull’intero arco ligure hanno notevolmente implementato le nostre conoscenze sulle più antiche genti di Liguria e hanno trovato un importante momento di sintesi nel recente convegno dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, dedicato alla nostra regione. Il corso darà l’occasione per una comunicazione sintetica al grande pubblico di queste nuove acquisizioni della ricerca.

Gli appuntamenti

Lunedì 1° marzo 2021| Vincenzo Tiné, Preistoria in Liguria: la ricerca di una regione chiave nell’archeologia mediterranea

Archeologo esperto di Neolitico mediterraneo, Vincenzo Tiné ha diretto importanti scavi in Italia e in Grecia e contribuito all’edizione degli scavi degli anni ’70 alle Arene Candide. Oggi è Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio di Verona.

Lunedì 8 marzo 2021 Fabio Negrino, Il Paleolitico in Liguria: dallo scavo alle moderne tecniche di studio

Archeologo esperto di Paleolitico, Fabio Negrino dirige scavi nelle grotte dei Balzi Rossi e di Veirana. É Ricercatore di Paletnologia nell’Università di Genova.

Lunedì 15 marzo 2021 | Andrea De Pascale, La “grande rivoluzione” neolitica in Liguria: l’avvento di un nuovo modello di vita

Archeologo esperto di Preistoria recente, Andrea De Pascale si è dedicato in particolare alla storia delle ricerche paletnologiche in Liguria e ha collaborato ai più recenti scavi nella Caverna delle Arene Candide. Oggi è conservatore del Museo Archeologico del Finale.

Lunedì 29 marzo 2021 | Nadia Campana, Le Età dei Metalli in Liguria: la nascita della società strutturata

Archeologa esperto di Protostoria, Nadia Campana ha condotto scavi e ricerche nel Levante ligure, in particolare sulla Necropoli di Chiavari e in altri siti del Tigullio. Oggi è funzionario archeologo della Soprintendenza ABAP della Liguria