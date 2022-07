“Il genovese sale sul palco”, la manifestazione dedicata al dialetto tra teatro e concerti

“Il genovese sale sul palco” è il titolo che Giorgio Oddone, prolifico organizzatore di eventi nella lingua della nostra terra dove il genovese è sinonimo di cultura, ha dato al grande evento che si inserisce nell’ambito di “Estate in Villa Bombrini 2022”. Un inno al genovese e alla genovesità, dal 4 al 9 luglio ogni sera alle 21.

Così si sono espressi i più giovani: “Chi pensa che questa splendida lingua stia scomparendo, si sbaglia. La creatività degli artisti liguri si esprime anche nei dialetti, con differenze di inflessione e terminologia più o meno marcate da zona a zona. Ce ne sarà per tutti i gusti: dal reggae al folk, dal rap a brani cantautorali. Tutti gli artisti che si esibiranno compongono e hanno composto canzoni originali in genovese. a sottolineare il grande amore per le radici e per questa regione, ma senza fossilizzarsi sui grandi classici. Tutti amiamo "Ma se ghe penso", ma dobbiamo portare avanti e fare onore alla musica genovese, continuando a scrivere, sperimentare e cantare "cansoin zoene in zeneize".

Le prime tre serate, dal 4 al 7 luglio, sono tutte sotto l’egida della Consulta Ligure – Associazioni per la Cultura, le Arti, le Tradizioni, e la difesa dell’Ambiente.

Lunedì 4 luglio – Cansoin zoene in zeneize, con i cantautori genovesi di ultimissima generazione: Maz Vilander & Makadam Zena, Alessandro de Muro, Mike FC, i Demueluin, Barche a torsio e Chiara Franzi. Presenta Stefano Pastorino.

Martedì 5 luglio – La Compagnia Teatralnervi presenta “Dui pê in te ‘na scarpa”, originale commedia brillante di Antonella Risso.

Mercoledì 6 luglio – La Nuova Compagnia dell’allegria presenta “Atri manezzi”, originale commedia brillante di E. Imparato, che inizia dalla fine de “I maneggi per maritare una figlia”

Giovedì 7 luglio – I Trilli in concerto

Venerdì 8 luglio – Zena Singers Band in concerto

Sabato 9 luglio – I Buio Pesto in concerto

Ingresso gratuito per tutti gli eventi, senza prenotazione (max 200 posti a sedere), possibilità di parcheggio e di ristoro.