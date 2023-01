Genovesato, una escursione per tutti: Croce dei Fo' e il Presepe nel Bosco

Non tragga in inganno la quota modesta: da Croce dei Fo’, con un solo colpo d’occhio si possono distinguere le più lontane vette alpine e il vicino mare. Una escursione semplice e panoramica, alla portata di tutti, per tutte le gambe: poco più di 250 metri di dislivello e un’ora circa di cammino. Sui prati sommitali potremmo condividere le nostre emozioni grazie all’incontro speciale con i cavalli selvatici che vivono bradi sui pascoli sopra le valli Bisagno e Fontanabuona. Sono una dozzina, simbolo di libertà, è buona regola restare immobili e godersi lo spettacolo. Al rimo di un adagio, presso Colle Speranza incontreremo i casoni in pietra, inoperosi da anni, testimoni di una cultura materiale e di una storia sociale ormai tramontata.

La gioia della scoperta non termina nemmeno a fine escursione: a Viganego un vialetto ci separa da un piccolo mondo magico, il Presepe nel Bosco. È come leggere tra le pagine di un libro di storia: si cammina lungo una pista acciottolata per ammirare la precisione adottata da Mino Tondo nel riprodurre un tipico borgo in pietra del nostro Genovesato. Qui, scoprirete la vita quotidiana di fine Ottocento, vi stupirete degli arredi realizzati con abilità e pazienza certosina di case alte una settantina di centimetri, osserverete le dimensioni e la prospettiva precisa del castello, della locanda e delle botteghe; scruterete le parti meccaniche in movimento del mulino e della “lince”, il tutto realizzato in pietra viva, tra gli alberi ammantati dall’edera. Un paese in miniatura, non manca davvero nulla. Un’opera unica nel suo genere!

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Ti invitiamo a leggere con attenzione il dettaglio dell’escursione guidata

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: escursione semplice e visita del Presepe nel Bosco

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 10 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

• Iscrizione obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento per chi si muove in auto da Genova e vuole condividere il viaggio: ore 10:30 a Genova – Prato, in fondo a Via Struppa, presso il capolinea della linea AMT nr 13 (indirizzo: Piazzale Brigata Volante Severino). Dopo l’appello ci muoveremo tutti insieme, in carovana, verso Sant’Alberto di Bargagli, luogo di partenza dell’escursione.

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

• Dislivello: + - 250 metri

• Durata della camminata: 2 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco e visita del Presepe nel Bosco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.