Genova Jeans al museo Diocesano

GenovaJeans è la manifestazione che unisce la storia e il futuro del jeans, il tessuto nato a Genova e amato in tutto il mondo.

Una delle tappe più prestigiose del percorso è costituita dal Museo Diocesano, dove sono conservati i Teli della Passione, nell’esposizione chiamata “Blu di Genova” (proprietà Soprintendenza ABAP). Come è noto, essa consiste in una serie di 14 teli databili in parte al 1538 e altri tra XVI e XVIII secolo, realizzati in fibra di lino tinta con indaco e considerati illustri antenati delle tele di Genova o jeans.

Vi aspettiamo aperture straordinaria del Museo Diocesano il 2 settembre con orario 10:00 - 18:00 e dal 3 al 6 settembre con orario 10:00 - 22:00. Capienza fino a 16 visitatori ogni mezz’ora.

Ingresso compreso nel " Genova city pass - Genova Jeans" acquistabile qui - Ingresso speciale solo museo € 5 (acquistabile in situ) . Info: +39 010 2091863 - prenotazioni.festigium@gmail.com

Venerdì 3 settembre ore 19

Sfumature di blu

Evento musicale con il Soprano Yukari Kobayashi ed il pianista Massimo De Stefano. A seguire, aperitivo in blu!

Dress code: vestiti o accessori in jeans. Costo € 15.

Sabato 4 settembre ore 19

Aperitivo in Blues

Aperitivo a ritmo di BLUES.

Degustazione a cura di SCIUSCI ZENA, con lo Chef Eddy.

Dress code: vestiti o accessori in jeans. Costo € 20

Domenica 5 settembre ore 16

Ri-jeans

Laboratorio per famiglie: scopriamo i Teli della Passione e cimentiamoci con il riciclo creativo del tessuto più famoso al mondo! A finire, merenda con granita blu!

Dress code: vestiti o accessori in jeans. Costo € 12 bambini, € 4 adulti

Lunedì 6 settembre ore 19

BluGin

Aperitivo e musica

Aperitivo in musica con gin tonic, rivisitato appositamente per Genova jeans.

Dress code: vestiti o accessori in jeans. Costo € 15

Evento a cura di Festigium. Solo su prenotazione. Info e prenotazioni +39 0102091863, email prenotazioni.festigium@gmail.com

