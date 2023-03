A Genova Wall of Dolls celebra la Giornata Internazionale della Donna

Wall of Dolls, gli eventi di marzo



“Silence is Violence - Happening Night” il 7 marzo ore 19 in Piazza de Ferrari a Genova, ad aprire l’evento dell’8 di Regione Liguria

Le conquiste delle donne

In occasione della giornata Internazionale della Donna Wall of Dolls Liguria, si prepara per una serie di iniziative dislocate sul territorio genovese con l’intento di fare rete, prevenzione e sensibilizzazione, ma soprattutto per condividere le conquiste delle donne nella società e metterne in risalto la grande forza interiore. L’evento trainante è come ogni anno l’appuntamento in Piazza de Ferrari ai piedi del muro delle bambole, l’installazione attiva e simbolo della ONLUS in via Cardinal Pietro Boetto. Ritrovo il 7 marzo alle ore 19:00 con “Silence is Violence - Happening Night” per accendere le luci sul Wall of Dolls con la potente energia positiva del colore rosso. Il palco proporrà una serata musicale con il DJ Set del noto Samuele Sartini e tanti cantanti che si alterneranno per dare il proprio contributo e dare voce alle donne (Alla, Manuel Meledina, Marylin J Corona, Nicolas, Stephanie). Ancora una volta la musica e l’arte saranno il mezzo per trasmettere i valori alla popolazione. Uomini e donne uniti per ricordare a tutti che la lotta alla violenza di genere deve essere combattuta in egual misura e soprattutto INSIEME. Uniti per supportare una battaglia davvero importante. Uniti per lanciare un messaggio positivo. L’evento sarà anche un’opportunità per far conoscere Wall of Dolls e il significato del muro stesso ai giovani, focalizzare l’attenzione su un importante problema sociale, diffondere informazioni sui servizi territoriali, e soprattutto responsabilizzare le nuove generazioni.

Come sempre Wall of Dolls si avvale della musica come linguaggio universale proponendo un intenso programma con la presentazione di Liliana Ruocco: apertura con Alessia Ramusino con “Yallah”, dopo i saluti di apertura delle Autorità la testimonianza del giovane scrittore Pasquale Guadagno vittima di violenza assistita e a seguire la squadra di pallanuoto femminile Locatelli a rappresentare il cambiamento generazionale anche a livello sportivo. Ad introdurre la serata il Dj Set di Ekaterina, e a seguire tanta musica con DJ set e cantanti. A chiudere ci sarà il flash mob Wall of Dolls con la coreografia di Cindy Giuffrida che coinvolgerà tutti i presenti sulle note di “Siamo donne” di Jo Squillo. Evento patrocinato da Comune di Genova e Regione Liguria.

Invitati all’evento: Giovanni Toti (Presidente Regione Liguria), Irene Mercuri (Consigliere di Parità Supplente, Regione Liguria), Simona Ferro (Assessore alle Pari Opportunità, Regione Liguria), Stefano Balleari (Consigliere Regionale), Francesca Corso (Assessore alle Pari Opportunità, Comune di Genova), Paola Bordilli (Assessore al Commercio, Comune di Genova), Valeriano Vacalebre (Consigliere del Comune di Genova), Anna Palmieri (Presidente Municipio VIII Medio Levante). Con la partecipazione di Croce Rossa e Croce Bianca.

——

INIZIATIVE COLLATERALI

Mercoledì 8 Marzo 2023 ore 20.30

Via Aurora 8R Boccadasse, Genova

Mostra fotografica “Rumore del Silenzio”

Organizzata da Wall of Dolls Liguria e Pro Loco Maris Boccadasse. Saranno esposte alcune opere fotografiche di fotografi amatoriali e professionisti. Una serie di scatti per rappresentare la forza interiore che ogni donna ha dentro di sé. Un progetto che ha l’obiettivo di costruire una nuova coscienza e una nuova cultura di rispetto e valori mantenendo il focus su tutte le conquiste ottenute dalle donne. La mostra rimarrà aperta al pubblico nel periodo dal 8 Marzo 2023 al 10 Marzo 2023, dalle ore 18.00 alle ore 19.30. L’ingresso alla mostra è gratuito e si potrà visitare attraverso un percorso dedicato. Alle Ore 20.30 Vernissage e Cocktail di Benvenuto della musica del Jazz Duo Rossaluna (Eugenio Cugnoli al Basso e Rossana Lunardi Voce).

Giovedì 9 Marzo 2023 ore 20.00

Sala Conferenze Centro Polisportivo Vita in Via G.B.E. Riboli, 20, Genova

In Passerella con i Centri Antiviolenza - Evento Privato

“Positive Energy in Passerella” non è una normale sfilata, ma una sfilata solidale: le protagoniste sono le donne, non gli abiti. Una passerella dove tutte le donne che sfileranno, professioniste e non, saranno simbolo di forza e di coraggio, con lo scopo comune di abbattere gli stereotipi. Attraverso l’energia del rosso (dress code della serata) si vuole trasmettere il messaggio di resilienza, energia e forza, necessarie a ritrovare la sicurezza dentro di sé. Wall of Dolls insieme ai Centri Antiviolenza: Centro per non Subire Violenza, Centro Antiviolenza Mascherona. Una parte dei capi verrà donata al Centro per non Subire Violenza e una parte sarà destinata ad una raccolta di beneficenza.

Alla serata di moda si unirà un cocktail dinner con tanta musica dance con DJ Set Ekaterina.

Lunedì 13 Marzo 2023 dalle 9.00 alle 13.00

Sala Conferenze Centro Polisportivo Vita in Via G.B.E. Riboli, 20, Genova

Convegno “L’Amore è Libertà: Amarsi, Farsi Amare e Amare”.

Wall of Dolls Liguria, GAIA e OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) organizzano la seconda edizione del convegno “L’Amore è Libertà: Amarsi, Farsi Amare e Amare” con la partecipazione di esperti in materia in diversi ambiti, che condividono il loro contributo professionale per favorire lo scambio e l’arricchimento della conoscenza. L’evento è rivolto alle scuole per presentare e approfondire un argomento di interesse comune.

Main Sponsor: Montallegro. Patrocini: Regione Liguria, Comune di Genova, Croce Bianca, Croce Rossa.

——

Maggiori info

Coordinatrice Wall of Dolls Liguria Dott.ssa Barbara Bavastro

barbara_bavastro@yahoo.it / 3455402885

Vicecoordinatrice Wall of Dolls Liguria Avv. Cristina Zunino

zunino@zuninopicco.com / 3474355072

Sportello d’ascolto Liguria: 3756700767

WALL OF DOLLS

Installazione permanente ideata e voluta da Jo Squillo, nata a Milano e poi ricreata in diverse città d'Italia tra cui Genova dove nasce nel 2016 a ridosso di Piazza de Ferrari per volontà e collaborazione tra Jo Squillo, Wall of Dolls ONLUS, Regione Liguria, Comune di Genova e Ordine degli Infermieri di Genova OPI. Negli anni questa installazione di forte impatto ha suscitato sempre più interessi e ha visto sempre più figure coinvolte: università, istituzioni, associazioni, servizi, studenti, cittadini; tutti uniti da un obiettivo comune dire No alla violenza contro le donne. Gli eventi in piazza hanno uno scopo trasversale: attraverso l’arte, la musica e lo spettacolo si crea sensibilizzazione, si fa rete, si informa sulle prese in carico, si parla a tutta la popolazione (soprattutto ai giovani) e si utilizza un linguaggio universale favorendo una presa di coscienza. A Genova Wall of Dolls è presente presso una sua sede sita in Via Aurora 8R, Boccadasse.