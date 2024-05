Al Porto Antico torna “Genova Vintage”: oltre 40 espositori con dischi, giochi, abbigliamento e accessori

Indirizzo non disponibile

Dopo il successo della prima edizione, sabato 8 e domenica 9 giugno nella Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova torna “Genova Vintage”. La manifestazione è un appuntamento immancabile per gli appassionati del settore, ci saranno infatti oltre 40 espositori qualificati da tutta Italia con abbigliamento, accessori, oggettistica, vinili, stampe, libri e molto altro.

Programma

Sabato 8 giugno

- Tutto il giorno: acconciature & Make up Vintage gratuiti a cura di Officina Creativa di Genova. Consulenza di immagine con Simona Covotta

- 18:30: workshop di Lindy Hop con Silvia Palazzolo della scuola ZenaSwingers

- 20:30: “Ban Halen” Swing Band e Social Dance

Domenica 9 giugno

- Tutto il giorno: accconciature Vintage con Beautiful Hair di Valentina Cassissa & Make up Vintage gratuiti a cura di Officina Creativa di Genova. Consulenza di immagine con Simona Covotta

- 17:30: Swing Class con Silvia Palazzolo della scuola ZenaSwingers

- 17:30: PIN UP Contest Show – Prima Edizione

Intervallato dallo spaccato “Back to 90’s”, Show di Fitness Musicale dedicato agli anni ‘90 con il Dinamikclub di Pisa – ideato da Giada Cei

Ingresso 5€ e in omaggio la shopping bag in cotone vintage e vinili

Per info: ganzoeventiculturali@gmail.com

Espositori e programma completo su: www.ganzoeventiculturali.it/genova-vintage/

Foto: fb@GanzoEventiCulturali