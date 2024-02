Genova: la Via dell’Acqua – 1a parte / L’Acquedotto Storico classico. Da Prato a Molassana

Una escursione semplice, priva di difficoltà, per tutte le età! Le antiche lastre di pietra di Luserna ci condurranno attraverso rustici circondati da giardini, orti e uliveti, ma anche lungo le opere architettoniche che testimoniano le stratificazioni strutturali dell’Acquedotto storico nei secoli. La Galleria della Rovinata, il ponte-canale sul rio Torbido, l’abbazia di San Siro di Struppa e il ponte-sifone sul torrente Geirato sono solo alcuni degli emblemi dell’antica Via dell’Acqua.

• Escursione fruibile con i mezzi pubblici: dalla stazione FS Genova - Brignole, bus linea urbana per Genova – Prato. Treno in partenza da Savona ore 07:50, treno in partenza da La Spezia ore 07:50 e arriva a Genova alle ore 9:15

• Escursione fruibile con i mezzi pubblici

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

L’acqua, insieme all’opera dell’uomo, modella il paesaggio e condiziona la storia delle persone e della società, un’evoluzione naturale e culturale che ritroviamo anche nell’Acquedotto storico di Genova.

Domenica 3 Marzo cammineremo lungo l’imponente opera architettonica, che per quasi nove secoli ha garantito il rifornimento di acqua al capoluogo ligure e che si sviluppa a mezza costa sul versante idrografico destro della Val Bisagno!

Nella prima parte della Via dell’Acqua visiteremo la Galleria della Rovinata e oltrepasseremo un ponte-sifone e alcuni ponti-canale che consentivano al condotto principale di evitare i ripidi pendii che scendevano sulle vallecole laterali, come quelle di Trensasco, Geirato e Veilino. È importante ricordare, sempre, che se oggi possiamo conoscere e ammirare questo percorso, unico nel panorama italiano, è grazie ai volontari della Federazione Acquedotto Storico di Genova, che hanno migliorato la percorribilità dell’itinerario e la vivibilità e la qualità degli spazi che si trovano lungo la Via dell’Acqua.

• Tipologia itinerario: percorso escursionistico facile

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento ore 10:00 a Genova – Prato, in fondo a Via Struppa, presso il capolinea della linea AMT nr 13 (indirizzo: Piazzale Brigata Volante Severino).

• Fine gita ore 17:00 circa a Genova - Molassana, in Largo Paolo Boccardo, Giardini Giorgio Falco.

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Facile (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T - Turistico).

• Dislivello: + - 100 metri

• Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni della Guida, pranzo al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.