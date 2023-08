Genova Street Food Fest 2023: gastronomia, drink, eventi e degustazioni al Porto Antico

Genova Street Food Fest, l'appuntamento annuale più atteso dagli appassionati del cibo di strada e dai cultori della gastronomia, torna in una nuova edizione ampliata, che promette di superare ogni precedente aspettativa. Da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre, piazza delle Feste, incastonata nel cuore del suggestivo Porto Antico di Genova, diventerà un palcoscenico vivente, effervescente, dove il cibo e la cultura si fondono in un'esperienza indimenticabile. Quest'anno, in particolare, l'evento, rende omaggio alle erbe aromatiche: dal rosmarino al basilico, dalla salvia al timo, e molte altre. Le erbe sono tornate ad essere l'anima di molti piatti tradizionali e contemporanei, rappresentando una chiave per reinventare e riscoprire vecchie e nuove ricette.

Con la sfida lanciata, i ristoratori partecipanti hanno accettato con entusiasmo l'invito a ideare e presentare pietanze innovative, in cui le erbe non sono solo semplici contorni, ma veri e propri protagoniste, capaci di trasformare un piatto e di guidare il palato in un'avventura di sapori. Genova si prepara a diventare per cinque giorni, in un'atmosfera festosa e vivace, la capitale dello street food, dove tradizione e innovazione si incontrano per deliziare residenti e visitatori.

Le proposte gastronomiche

L'evento vanta oltre 40 proposte culinarie, tra ristoranti liguri, street food locali, gelaterie, pasticcerie, birrifici artigianali e selezioni di vini. Inoltre, sono previsti numerosi eventi sul palco. Roberto Panizza del Ristorante il Genovese ci guiderà "A brucar sui bricchi", alla scoperta delle erbe selvatiche in cucina. Erbe che utilizzerà per gli “Gnocchi di patate e prebuggiun fatti in casa con ragù di muscoli di La Spezia”. Il prebuggiun sarà protagonista di diverse proposte: Matteo Rebora e Simone Vesuviano della Trattoria Dell’Acciughetta stupiranno con le "Crocchette di Prebuggiun con pesto di pimpinella". Federica Dentice di Sale & Dede ci presenterà la portulaca in un delizioso piatto di “Fregola sarda al sapore di portulaca”. Alessandro Massone della Trattoria Rosmarino ci farà scoprire la santoreggia con la sua "focaccina & gambero di Santa Margherita, zucchina trombetta con santoreggia".

Borgo Croccante e Makaja Pokè ci offrono una deliziosa crema di ortiche. La troveremo con la “Schiacciata croccante con stracciatella, crema d’ortica, prosciutto affumicato e crema di pomodori secchi” da Borgo Croccante, e nella pokè “Sottoripa” di Makaja con riso alla barbabietola, pomodori secchi, avocado, insalata iceberg, cetrioli, edamame, crema di ortica e foglie di basilico. Quest’anno mettiamo in risalto la Val di Vara, con il birrificio artigianale Taverna del Vara e l'Agriturismo La Fogona che metterà in luce le ricette di Giorgio Nadali e le sue “Crocchette di Gallo Nero arricchite da aromi boschivi” tipici della zona.

Il festival rivelerà nuove erbe e sapori innovativi, come le "erbette di mare" dello chef Marco Visciola della Tenuta Golfo Paradiso con la "Salamella di tonno, alghe e basilico". Inoltre, l'olio essenziale di canapa biologica ligure, in collaborazione con 602 Natural Hemp, aggiunge un aroma inedito in cucina. Rossocarne e Pork Spot & Honey Bar hanno accettato la sfida. Mauro Tedone, con lo Chef Matteo Badaracco, proporrà l'"Hot Dog alla Maria", mentre Gennaro Acampora e Andrea Rossini sorprenderanno con la "Salsiccia al miele e olio essenziale di canapa", dimostrando abilità nel bilanciare sapori distintivi.

Le proposte continuano con il Ristorante Pizzeria Lo Scalo, che porterà sul tavolo le delizie siciliane reinterpretate con l'uso di erbe aromatiche. Tra le proposte, gli avventori potranno assaporare l'arancino, la pizza fritta e il Panino dello Stretto, arricchito con braciolettine messinesi, salsiccia artigianale al finocchietto, caciocavallo ragusano e un intrigante salmoriglio. Il Tiflis, in collaborazione con la Macelleria da Carlo, offre un'esperienza culinaria avvincente: le bombette speziate di Matteo Zedda sono una sinfonia di aromi, grazie all'uso sapiente di erbe come tarassaco, melissa, rucola selvatica, rosmarino, salvia, portulaca ed erba luisa.

Non può mancare il risotto al basilico dello chef Alessandro Dentone, campione del prestigioso premio nazionale "Chicco d'Oro", è un punto di riferimento da non perdere. Lo troverete con Emanuele Revello nello stand dell'Associazione Cuochi di Genova e Tigullio. Il tocco internazionale è affidato a Sujey Carla Mendoza di Mi Rico Peru, che presenta un ceviche di pesce arricchito con il coriandolo, un omaggio appassionato alle autentiche tradizioni culinarie peruviane. Alessandro Alessandri di Billi - Pane dell'Anno 1000 propone il pan bagnat, un panino ricco tipico di Nizza.

Marta Alticozzi di Taggiou presenta una focaccia stirata al profumo di limone con pesto di maggiorana e salsiccia cruda, una combinazione di sapori unica da gustare.

Gli agriturismi genovesi La Casa della Lucertola con la pasta "Cacio, pepe e erbette aromatiche dei nostri prati" e Terra e Cielo con "Hamburger di Cabannina con pane alla Salvia" metteranno in luce il lavoro degli agrichef della Liguria. Questo sottolinea l'importanza di una filiera corta e di qualità, che porta direttamente ai visitatori i sapori genuini dei prodotti locali. Un altro esempio è Yari Civello della gastronomia Asini & Basilico, che ci proporrà il suo misto di torte di verdura preparate con le verdure e le erbe aromatiche dei loro orti di Murta.

Non da meno, Degustazione Ligure che con il “Cappon Magro Ricco” rappresenta una novità da non perdere per gli appassionati della cucina di strada genovese. Da poco aperto in Via Sottoripa, questo punto gastronomico si propone come una finestra sulla tradizione culinaria genovese, rinnovata e riproposta. Tra le nuove proposte anche Scialla Kebab Contemporaneo, ideato da Nick Calabrini, giovane genovese. L'offerta include piadine e panini preparati con erbette e carne altamente selezionata. L'impasto del pane e della piadina sarà realizzato da loro, utilizzando farina di semola per la cottura al momento.

Birrifici

Nell'edizione 2023 di Genova Street Food Fest, le birre artigianali occupano una posizione di rilievo. In questa occasione, il festival darà spazio esclusivamente a birrifici artigianali, accogliendo Kamun, Taverna del Vara, Plurale e Luppola, ognuno portatore delle proprie creazioni distintive. Da segnalare il ritorno di Santa Rita, storico birrificio che, dal 2022, ha ripreso la sua produzione avvalendosi dell'acqua minerale del comune di Ne in Val Graveglia.

In collaborazione con l'Associazione Papille Clandestine, arriva "Aspettando il Genova Beer Festival 2023": un evento dedicato alla degustazione di birre artigianali. Sia per gli esperti che per coloro che si avvicinano a questo mondo per la prima volta, la degustazione promette di essere un'esperienza educativa. Barbara Boero, referente regionale per la Liguria della ‘Guida alle Birre d'Italia’ di Slow Food, coordinerà l'iniziativa. Insieme a Gian Paolo Camurri di Kamun ed Elisa Lavagnino della Taverna del Vara, l'evento prevede una degustazione guidata accompagnata da un dialogo con i due maestri birrai.

Novità: Il brunch dolce e salato

Il weekend del 2 e 3 settembre vedrà una novità al Banano Tsunami: il primo brunch dello street food. Due declinazioni, vegana e tradizionale, saranno proposte in collaborazione con Tazze Pazze, Viganotti, Patisserie 918 e Anna Ramò. Una collaborazione che dimostra come il networking possa arricchire l'offerta gastronomica, portando insieme diverse realtà del settore in un'unica proposta. I dettagli del menù sono disponibili al link per le prenotazioni https://www.eventbrite.com/cc/degustazioni-eventi-street-food-fest-2023-2519239

Drink

Il mondo dei cocktail si fa notare con specialità come lo spritz genovese con Corochinato e Basilichito, proposti da Les Rouges. Inoltre, i bartender del Gradisca animeranno il festival con eventi di mixology, presentando prodotti artigianali ogni giorno.

Proposte vegan

Il panorama delle opzioni vegan al Genova Street Food Fest 2023 si arricchisce con proposte gustose e innovative. Elisa Trovato e Marta Caruti di JaaNu Vegan Food proporranno un kebab realizzato con seitan autoprodotto, impreziosito da un mix di insalata croccante, pomodori freschi, cipolla rossa e una nota particolare data dalla maionese al curry, aromatizzata con lo speciale Zafferano Di Rosso prodotto da Daniel Fida.

Eventi sul palco e degustazioni

Genova Street Food Fest 2023 non si limita solo all'offerta gastronomica. Gli eventi collaterali programmati sono molteplici e mirano a creare un'atmosfera dinamica e istruttiva per tutti i partecipanti. Con un palco e un'area dedicata alle degustazioni – quest'anno notevolmente ampliata – il festival darà spazio a produttori e esperti del settore culinario, che porteranno alla luce storie e dettagli sulla filiera produttiva locale. Questo impegno a valorizzare la cultura alimentare si manifesta anche attraverso le degustazioni guidate, che si svolgeranno in collaborazione con partner di rilievo come ONAF, ONAS e ONAV. Grazie all'appoggio di Maninvino e Rossocarne, i visitatori avranno l'opportunità di scoprire e degustare vini naturali, salumi artigianali e formaggi tipici delle valli liguri. I dettagli sempre al link https://www.eventbrite.com/cc/degustazioni-eventi-street-food-fest-2023-2519239

Per maggiori informazioni, aggiornamenti sul programma e prenotazioni, visitate il sito ufficiale al seguente indirizzo: https://streetfoodgenova.it. Per eventuali domande o richieste, è possibile contattare l'organizzazione all'indirizzo email: info@streetfoodgenova.it.