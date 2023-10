Nuovo appuntamento con “Genova Start”, la notte bianca delle gallerie d'arte genovesi

Dopo il successo della passata edizione, e il record di presenze (quasi 6 mila visitatori nel 2022), “Genova Start”, la notte bianca dell’arte genovese, ritorna giovedì 5 ottobre dalle ore 18 fino alle 24 nel cuore pulsante e centro nevralgico della città vecchia con un opening comune straordinario. La

rassegna, che anche quest’anno vede protagoniste le principali gallerie d’arte moderna e contemporanea della città, ritorna nella settimana che precede i Rolli Days dopo aver registrato nelle passate edizioni il pieno di presenze e conquistato dirette televisive per far scoprire nuove prospettive sul contemporaneo passeggiando tra i luoghi che animano la scena artistica locale.

Con un’importante novità: per agevolare il percorso espositivo nelle giornate del 4 e 5 ottobre sarà allestito un punto informativo in piazza De Ferrari accanto ad “Operae”, la scultura presentata nei giorni dalla Galleria Studio Rossetti, in collaborazione con Confcommercio Genova, e realizzata

dall'artista Gianni Lucchesi, dove saranno distribuite le piantine con l’indicazione dell’itinerario corretto da seguire per visitare le ventitré mostre in programma. Non solo: Start coinvolge ancor di più la città. Confcommercio Genova ha predisposto una comunicazione ai soci per tenere aperti i locali del Centro Storico durante lo svolgimento della manifestazione.

Ventitré saranno quest’anno le gallerie partecipanti (due in più rispetto al 2022) che apriranno le rispettive porte al pubblico per altrettante inaugurazioni, tra quadri, sculture, fotografie, performance ed eventi multimediali, con l’obiettivo di illuminare la bellezza dell’arte nel cuore della città e dare nuovo impulso alla nuova stagione espositiva. «Start è ormai un appuntamento che i genovesi aspettano da un anno all’altro – spiegano Chico Schoen e Elisabetta Rossetti coordinatori della manifestazione –. Anche per chi abitualmente non frequenta le gallerie perché offre all’osservatore un percorso attraverso il centro storico che ogni anno si rinnova negli spazi e nei contenuti, dando voce al bisogno di novità e alla passione per l’arte che è dentro ciascuno di noi».

Ecco le gallerie che, in un percorso snodato tra caruggi e palazzi storici, parteciperanno all’edizione 2022: ABC Arte, Art Room, Capoverso Arte Contemporanea, C+N Gallery Canepari, Casana 11, Archivio Caterina Gualco, Galleria Arte Studio-Galleria Il Basilisco, Galleria d’Arte Il Vicolo, Galleria Daltroquadro, Galleria San Lorenzo Al Ducale, Galleria Studio Rossetti, Guidi Galleria d’Arte Contemporanea, Guidi&Schoen Arte Contemporanea, Leonardi V-Idea, Pinksummer, Pinksummer c/o campo XS – ex macelleria, Prismastudio, Sharevolution Art Contemporary, Spazio Unimedia Contemporary Art, Stella Rouskova Gallery, VisionQuest 4rosso, VisionQuest 4rosso c/o lo spazio, Wilma Idee per l’arte di Willy Montini.

“Genova Start” 2023 è un evento patrocinato da Regione Liguria, Comune di Genova, Confcommercio Genova.

«Anche quest’anno la notte bianca delle gallerie d’arte genovesi inaugura una nuova stagione espositiva – dichiara il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – confermandosi uno degli appuntamenti culturali più attesi della città. L'organizzazione dà vita a uno spazio urbano artistico diffuso, un'occasione unica per scoprire il "contemporaneo" nelle ventitré gallerie che propongono happening e inaugurazioni. Genova Start sarà capace

anche quest'anno di coinvolgere con numeri da record le attività del centro storico e i turisti, oltre agli esperti del settore e agli appassionati d'arte. Tutto questo a pochi giorni dall'inaugurazione di un altro appuntamento di spicco: i Rolly Days. La rete culturale ligure si consolida e offre sempre più prospettive di crescita».

Foto: Chiara Orsetti