Genova sotterranea: visita al bunker di Campi

My Trekking propone, sabato 20 marzo 2021 alle ore 9, un'escursione alternativa per visitare i rifugi antiaerei che venivano utilizzati nella seconda guerra mondiale per mettere al riparo il personale dell’Ansaldo durante i bombardamenti.

La visita avverrà in collaborazione con il Centro Studi Sotterranei di Genova, autorizzati dalla proprietà ad accompagnare gruppi di visitatori. Il CSS, oltre a descrivere le peculiarità del bunker, fornirà anche i caschi protettivi ai partecipanti. Il numero massimo di partecipanti è limitato a 15 per ragioni di sicurezza. La visita non presenta particolari difficoltà.

La vistita al Rifugio sarà alla fine del trekking alle ore 16.30. Prima è previsto un trekking esplorativo leggero sulla collina di Coronata.

La stima del percorso (8 Km di lunghezza e 300 m di dislivello) si riferisce al percorso sulla collina.

La visita al bunker è di circa 1 km e sostanzialmente pianeggiante.

Il contributo associativo è di 15 euro, per prenotarsi e iscriversi, scaricare l'app MyTrekking.