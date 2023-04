Arrivano a Genova Dario e Caterina Vergassola, gli Ipocondriaci di Pechino Express

Due ospiti speciali animeranno il negozio Flagship Sky di Genova: Dario e Caterina Vergassola saranno i protagonisti del Meet & Greet, aperto a tutti, presso lo store genovese di Sky. A partire dalle 17 di sabato 29 aprile, i due, che hanno formato la coppia degli Ipocondriaci nel corso dell’edizione di Pechino Express che proprio in queste settimane si avvia alla conclusione, saranno all’interno del negozio Sky di Via XX Settembre 72/74R – a pochi passi da Genova Brignole – per incontrare il pubblico: Dario e Caterina racconteranno la loro avventura all’interno dello show Sky Original di cui sono stati tra i protagonisti, le loro corse estenuanti e affascinanti ma anche le complesse missioni con cui si sono misurati.

Gli Ipocondriaci sono dovuti tornare a casa, abbandonando la carovana lungo “La Via delle Indie”, ma anche loro hanno vissuto un’esperienza indimenticabile: un viaggio che per gli altri concorrenti ancora in gara è ormai giunto alle battute finali, con gli episodi in arrivo ogni giovedì sera su Sky e in streaming su NOW fino alla finalissima del prossimo 11 maggio.

L’iniziativa proseguirà anche nei prossimi mesi e porterà altri talent in alcuni degli store con cui Sky è presente con dei punti vendita in tutta Italia. Spazi che offriranno sempre più la possibilità al pubblico di conoscere e vivere più a fondo i contenuti di Sky, attraverso i suoi protagonisti.