Sguardi su Genova: serale all’Argentea lungo l’Alta Via dei Monti Liguri

In una notte d’estate, escursione guidata lungo l’Alta Via dei Monti Liguri, dove si aprono quegli orizzonti immensi che solo la Liguria sa dare, dove ascoltare il ritmo delicato della Natura, dove scopriremo che il silenzio può essere un accordo perfetto…Alle spalle di Genova, al limite orientale del Parco Regionale del Beigua, grazie ad un ampio sentiero che inizia dal Passo del Faiallo (1061 m), respireremo l’aria di mare e di montagna contemporaneamente.

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Percorso escursionistico serale semplice

Superate Case Tassara, saliremo piacevolmente tra faggi, rocce e prati umidi, mentre la luce del sole, prossimo al tramonto, inizierà a pulsare la sua scia luminosa su Genova e la Riviera. Stretti nel nostro respiro, le nostre ombre si faranno sempre più lunghe, finché raggiunta Cima Vaccheria assisteremo al grande spettacolo del saluto del sole che trasforma tutto in oro! Dal punto più vicino al mare, ad appena 6 chilometri in linea d’aria dal litorale di Arenzano e Varazze, proseguiremo lungo l’Alta Via dei Monti Liguri, mentre lo sguardo si inebrierà di un panorama eccezionale sul litorale e sulla catena alpina.

Il vero senso della notte ci aspetterà al rifugio e alla vicina Argentea, cima che si discosta leggermente dal crinale principale, protendendosi verso sud. Una volta che si sarà fatto buio, le stelle saranno pronte a scrivere il loro diario sulla oscura pergamena del cielo. Al Rifugio, gestito dal CAI di Arenzano, scopriremo il piacere della convivialità davanti ad una tazza di tè, prima di metterci nuovamente in cammino. Sempre lui, il balcone panoramico dell’altopiano del Beigua ci accompagnerà sulla via del ritorno, verso la cima del Monte Reixa (1183 m), dove ascolteremo il ritmo delicato della Natura e ammireremo dall’alto le luci della città! Coinvolgente, emozionante, curioso, divertente, alternativo e stimolante, sono davvero tanti i termini per etichettare questo trekking notturno.

Testo di Enrico Bottino

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Pier Greppi, Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: escursione serale e notturna

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della Guida Ambientale ed Escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, cena al sacco

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento ore 18:00, presso i parcheggi vicini al ristorante-albergo La Nuvola sul Mare, Passo del Faiallo.

• Rientro alle auto previsto per le 23:45 circa.

• Cena al sacco presso il Rifugio Argentea

• Difficoltà: Facile (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

• Dislivello: + - 250 metri circa

• Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco

• Equipaggiamento necessario: scarponcini e abbigliamento comodo e sportivo, oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.