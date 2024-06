Genova Sant’Ilario: trekking serale al Monte Giugo tra le ginestre in fiore

Domenica pomeriggio restare in città può essere la strategia vincente, potreste essere tra i pochi fortunati che al sopraggiungere della sera mettono in circolo comportamenti virtuosi… camminando. Il paesaggio collinare di Sant’Ilario è uno dei più belli della Liguria, per averne conferma seguiremo crêuze e sentieri che si arrampicano verso il monte Giugo per ammirare al tramonto il panorama sconfinato sul Mar Ligure.

• Escursione serale ad anello fruibile anche con i mezzi pubblici

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

L’ITINERARIO

Domenica 16 Giugno riscopriremo il gusto di camminare di notte, andremo alla ricerca della luce e di spazi importanti. Infatti, in attesa che arrivi il tramonto, non c’è niente di più idilliaco che adagiarsi sulla cima di un monte, di fronte a quel mare dove i nostri avi seguivano le rotte marittime della gloriosa Repubblica Marinara. È come la prima di uno spettacolo al teatro: ti siedi e ti godi ciò che sta per cominciare, il tramonto sul Golfo. Dopo il saluto del sole entrano in scena altre protagoniste, le stelle, per recitare con le lampade frontali l’ultimo atto della giornata, prima che arrivi la mezzanotte.

Dalla Chiesa di Sant’Ilario cammineremo verso la Chiesa di San Rocco, da dove si apre come un profondo respiro la vista di Nervi. Proseguendo in salita lungo una bella crêuza guadagneremo quota fino alla Serra di Cantalupo, da dove ci addentreremo nel bosco lasciandoci alle spalle i rumori della civiltà. Camminare tra gli alberi, lungo la mulattiera, rigenera e permette di vedere l’escursione con uno sguardo diverso: ora siamo davvero in mezzo alla natura! Dalla cima del Monte Giugo, tramontato il sole, nuova partenza con le lampade frontali: perderemo quota grazie ad un sentiero che tra fasce, orti e giardini e soprattutto sorprendenti fioriture di ginestre ci ricondurrà alla Chiesa di Sant’Ilario.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Marco Forresu, Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: percorso escursionistico serale ad anello.

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di Marco Forresu, Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, cena al sacco

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Cellulare di servizio: 342.9963552. Ci raccomandiamo di registrare sul vostro smartphone il nostro numero di telefono perché utilizziamo anche WhatsApp per comunicare informazioni urgenti

• Appuntamento ore 18:00, presso la Chiesa di Sant’Ilario. A Sant'Ilario si può accedere con mezzo privato oppure tramite bus nr 516, fermata in Via Oberdan (Nervi). Impostare sul navigatore: Chiesa di Sant’Ilario, Genova.

• Fine escursione ore 23:00 circa

• Cena al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 300 metri circa

• Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni e cena al sacco.

• Equipaggiamento necessario: scarponcini e abbigliamento comodo e sportivo, oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.